Mindent és mindenkit ütöttek: villamost, taxist, járókelőket

A rendőrség keres két férfit, akik a budapesti Nyugati téren megrongáltak egy villamost, és több emberre rátámadtak vasárnap hajnalban.

Fél öt körül érkezett a megállóba egy Combino. Az ismeretlenek először a villamosban tettek kárt, majd a vezetőjét bántalmazták. Ezután az egyik Teréz körúti gyorsétterem előtt be akartak szállni egy taxiba, de a sofőr látta az őrjöngést, ezért nem vállalta a fuvart. Ekkor a férfiak a taxist is verni kezdték, és azokat a járókelőket is, akik a segítségére siettek.

Az egyik támadó 190 cm magas, vajszínű, hosszú felső és fekete rövidnadrág volt rajta. Társa kopasz, hosszú ujjú felsőt és farmert viselt.

Aki felismeri őket, hívja a 107-et vagy a 112-t.