Lúgos támadás: "ezzel a levéllel leértünk az aljára"

A lúgos ügy jövő keddre várható jogerős ítélete előtti utolsó pillanatokban egy meglehetősen furcsa levéllel állt elő az első-és másodfokon is bűnösnek talált orvos, B. Krisztián ügyvédje, Szekér Gyula. Az ügy jelenleg harmadfokon, a Kúria előtt van. Ebben a szakaszban bizonyításnak már nincs helye. Ezzel - ahogy a birtokunkba került, május 31-i keltezésű beadványában szerepel is - az ügyvéd is tisztában van, ugyanakkor szerinte "annak akadálya nincs, hogy a Tisztelt Kúria a becsatolt levélben foglalt tényeket megismerje".

A levélben szereplő állítás, melyre a beadvány "tényként" hivatkozik, az ügyvéd szerint "újabb nyomatékos kételyt kell, hogy ébresszen az első-és másodfokú bíróság ítéleteiben foglalt tényállás megalapozottságát illetően". Szekér Gyula az Indexnek csütörtökön azt mondta: kötelessége minden, a védence javára szóló körülmény bemutatása, nem is tehetné meg, hogy ne használja a levelet.





Ez a legalja szerintem

- mondta a levél tartalmáról a lúgos támadás áldozata, Renner Erika.

A több oldalas, kézzel, de nyomtatott betűkkel írt, Szekér Gyulának címzett levél levél írója úgy mutatkozik be, mint a Budapesti Fegyház és Börtön jogerősen elítélt fogvatartottja. Az eredeti, május 2-i keltezésű levélen szerepelt a neve, még az anyja neve is, de a Kúriának elküldött példányon ezeket kitakarta az ügyvéd, és úgy fogalmazott, "a levél írójának személyét a jelen bírósági eljárásban a Tisztelt Kúria számára megnevezem, amennyiben ez szükséges".

A rab állítása, a levél lényege:

sok hónappal a lúgos támadás előtt valaki őt akarta megbízni azzal, hogy maró anyaggal öntse le Renner Erikát, és ez a valaki az áldozat jelenlegi társa.

A levélben leírt történet részletesebben a következő: évekkel ezelőtt, mikor még szabadlábon volt, a rabot felhívta valaki privát számon, és személyes találkozót kért, mondván egy munkáról lenne szó. Hogy ez pontosan mikor történt, a rab nem tudja, csak annyit ír, hogy valamikor 2012-ben, és augusztus 2-a előtt, mert ő akkor vonult be a börtönbe.

Részlet az ötoldalas levélből

A találkozón "a személy elmondta a megbízásból adódó munkafeladatot, miszerint egy hölgyet kellene "bántani" (idézet tőle) az általa biztosított maró folyadékkal, méghozzá úgy, hogy arcára kellene azt rájuttatni". A levélíró állítása szerint erre ő tiltakozott, hogy a nőt ez "talán egész életére elcsúfítaná, a plasztikai sebész sem biztos, hogy segíthet rajta". Erre állítólag a megbízó hirtelen felugrott, idegesen fel-alá járkálni kezdett, és azt mondta: "rendben, akkor ne az arca legyen, hanem a nemi tájéka, a nemi szerve".

A levél szerint a megbízó a célszemély nevét nem említette, de egy fotót mutatott róla: utólag felismerte, Renner Erika volt az. A történet úgy folytatódik, hogy a megbízó meg is magyarázta a tervét: a nő róla most nem vesz tudomást, mert nem sármos és nem tehetős, de egy ilyen támadással két legyet üthetne egy csapásra. "Ez a nő kell neki, ha a nőt baj éri, akkor ő ott lesz mellette mentsvárként, férfiként, akkor nem számít, hogy addig nem jött be a nőnek" - idézi az állítólag elhangzottakat a levél. A másik nyereség pedig az állítólagos magyarázat szerint a pénz lett volna: "az egész cselekmény rá lenne húzva valakire", és "ez a valaki egy életen át fizetne a nőnek" kártérítést. A levélben előadott történet lényegileg azzal zárul, hogy a rab nem vállalta a munkát, és a megbízót is próbálta lebeszélni a tervéről, majd aztán évek elteltével felfigyelt a médiában a lúgos támadás ügyére.

"Aztán az egyik híradásban fedeztem fel a nőt kísérő személyben azon személyt, aki 2012. évben éppen ilyen jellegű cselekmény tervéről beszélt a sértett nő sérelmére. Ő volt az, határozottan felismertem" - áll a levélben. Konkrétan nem nevezi meg, kire gondol, de ha ő nem is, B. Krisztián ügyvédje leírta a Kúriának küldött beadványban: "a híradásokban feltűnő, Renner Erikát kísérő személy a védelem álláspontja szerint az ügyben tanúként is kihallgatott Balogh Attilával azonosítható". Balogh Attila Renner Erika vőlegénye.

Már a BRFK-nál van az ügy

Mindezzel Renner Erikáék kedd reggel, a Kúria tárgyalásán szembesültek. A levél létezéséről ekkor hallottak először. Bár a vádlott ügyvédje a beadványában kifejezetten azt kérte a Kúriától, hogy ismertesse a levél lényegét, ez nem történt meg. A levelet ehelyett az ügyész hozta szóba, miután azt a Legfőbb Ügyészség is megkapta. Szűkszavúan csak annyit mondott az ügyben, hogy - ez nem tartozik a Kúrián tárgyalt büntetőügygyhöz, de - feljelentésként értékeltek egy bizonyos becsatolt levelet - , és feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben.

Gál András, a Renner Erikát képviselő ügyvéd úgy tudja: azt próbálják megtudni, ki készítette a levelet, honnan van, egyáltalán mi ez. Azt nem tudni egyelőre, milyen bűncselekmény gyanúja merült fel. A nyomozás részleteiről Szekér Gyulának sincs tudomása. Azt mondta: természetesen nemcsak a Kúriának, hanem a nyomozóknak is tudomására hozza a levélíró kilétét.

Az ügy a Fővárosi Főügyészségnél volt. "A Fővárosi Főügyészség az iratokat feljelentéskiegészítésre megküldte az arra illetékes Budapesti Rendőr-főkapitányságnak" - válaszolta levelünkre csütörtökön Bagoly Bettina, a főügyészségi sajtószóvivő. Megkerestük a BRFK-t is, amint választ kapunk, frissítjük a cikket.

Minden tárgyalásra úgy megyek, hogy meztelen vagyok, hogy bármi megtörténhet velem, és az ellenkezője is.

Mikor hallottunk a levélről, egymásra néztünk Attilával, hogy ez az, amit szoktunk várni" - idézte fel Renner Erika, mi játszódott le bennük a keddi tárgyaláson. Ekkor még a levél tartalmát nem is ismerték, nem tudták, miről szól.

Nem ez volt az első alkalom, hogy B. Krisztián védelme hozzá közel álló más emberekre próbálta terelni a gyanút, ez történt a volt férjével és egy barátnője férjével is. Átélte azt is a perben, amikor a védelem azt feszegette, hátha magának okozta a sérüléseit. Ugyanakkor úgy érzi, most minden eddiginél aljasabb próbálkozásról van szó. Balogh Attila több nyilvános Facebook-posztban reagált a levélre: "(...) ahogy a sértetti képviselő, Gál András is mondta,

ennek a bűncselekménynek a gátlástalanságát már csak a védelem gátlástalansága múlja felül.

Maga az elkövetett cselekmény lassan eltörpül az utána következő eseményekhez és azt kísérő viselkedéshez képest." Ugyanebben a, B. Krisztiánnak címzett posztban Balogh Attila arról írt, hogy ha végre őszinte lenne és vállalná a tetteiért a felelősséget, ő és Erika is megbocsátana neki. Egy korábbi posztban Balogh B. családjának üzente, hogy összeesküvés-elméleteikkel ne mérgezzék az emberiséget.

Filmszerű részletek, körülményeskedés

A levélen egyébként érződik, hogy az írója igyekezett minél több konkrétummal hitelesíteni a benne foglaltakat: benne van az állítólagos talákozó pontos helye (Árpád híd budai oldala, a HÉV-nél, a Solymárra menő busz megállójában), több szó szerinti idézet, valamint hogy a megbízó inget viselt, és hogy erősen izzadt.

Furcsaságból viszont sok akad. Ilyen a levél körülményes nyelvhasználata, amely sokszor nagyon távol áll egy átlagember életszerű fogalmazásmódjától. A megbízóra többször "személyként" utal, és jellemző példa, hogy a "leültünk a virágágyást körülvevő kövezetre" megfogalmazást választja ahelyett, hogy mondjuk "leültünk a virágágyáshoz" vagy "a virágágyás mellé".

A levél állításai szerint a megbízónak már 2012 augusztusa előtt konkrét elképzelései voltak a 2013 márciusában elkövetett brutális támadásról: eleve úgy tervezte, hogy a reggeli órákban lesz, a nő lakásában, hogy kulccsal jut majd be a támadó, akinek bukósisakot kell viselnie, és el kell vinnie magával a nő mobilját, pénzét, iratait, a látszat kedvéért pedig kompromittáló tárgyakat kell elhelyezni a gyanúba keverni akart férfi kocsijában.

Logikai bukfencek

Különös az is, hogy a történet szerint a megbízó eredeti terve az áldozat arcának az elcsúfítása volt, és csak második gondolatként, ott helyben, a találkozón merült fel a nemi szerv roncsolása, ennek ellenére a levél egy későbbi pontján a rab már a megbízó átgondoltnak tűnő magyarázatát idézi, miszerint azért választotta a nemi szervet célterületnek, mert az "bűnfészek", "ő már nem tud úgy tekinteni rá, mint örömforrásra", és "neki arra is kell gondolnia, hogy a nő ne térjen vissza régi bűnös életéhez".

"Vannak logikai bukfencek" - jegyezte meg Renner Erika, aki szerint a kronológiával is akadnak gondok.

A találkozó állítólag 2012 augusztusa előtt volt valamikor, ő azonban csak hónapokkal később, 2012 novemberében ismerkedett meg Balogh Attilával.

Ráadásul nem is Balogh Attila volt a kezdeményező, ő írt rá a férfira egy társkeresőn.

A levél egyébként utal egy harmadik személyre, egy ismerősre, aki a levélíró szerint "biztosította a találkozót", ellenőrizte a helyszínt, és "tanú lehetne az ügyben", de a nevét a rab nem kívánta "most" megadni. B. Krisztián ügyvédje csütörtökön az Indexnek azt mondta: egyelőre azóta sem árulta el a fogvatartott neki sem, kiről van szó.

Mindenki várja, mire jut a nyomozás

A levél szerint a levélírót vesztegetéses bűncselekményért ültették le 2012 augusztusában, lassan már 5 éve. A lúgos támadás áldozatánál az az összehasonlítás is kiverte a biztosítékot, hogy ehhez képest az ő megcsonkításáért első fokon csak 4 év börtönt kapott B. Krisztián. Szerinte a levél "elég jó tanulság" erre is, hogy mit gondolunk a visszatartó erőről.

A levélből egyébként az olvasható ki, hogy a levél feladásának volt előzménye, mert az írója azzal kezdi, hogy "az előzetesen megbeszéltek szerint" terjeszti elő ezt a nyilatkozatot. Szekér Gyula elmondta, hogy a fogvatartott már a korábbi védőt, majd őt is megkereste. Egy alkalommal találkoztak személyesen is, az ügyvéd bement hozzá a börtönbe. Szekér megjegyezte: ez egy teljesen másik intézmény, mint ahol B. Krisztián raboskodik, tehát a két férfi nem tud beszélgetni egymással.

Ez a találkozó nagyon rövidre sikerült, mindössze 10 percük volt, a rab már ekkor utalt rá, hogy adatai vannak, ő pedig ekkor kérte meg, hogy írjon levelet. A levél szerint a rab azért fordult a vádlott ügyvédjéhez, hátha fel tudja használni a büntetőügyben a kapott információkat. A levélben az is szerepel, hogy írója se a vádlottat, se a sértettet nem ismeri, semmilyen érdek nem vezérli, nem vágyik hírnévre, és mentális betegsége sincs. Az ügyvéd azt mondta: reméli, a levél elvezet majd "a valódi tetteshez".

Renner Erika is várja a nyomozás eredményét, őt is nagyon érdekli már, hogy keletkezett ez a levél, hogy "hús-vér ember áll-e mögötte". Vannak elképzelései, de nagyon szeretné, ha fény derülne az igazságra.

Borítókép: B. Krisztián a 2017. márciusi ítélethirdetésen. Fotó: Velvet