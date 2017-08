A távozó oktatókkal tudja csak megoldani a következő évet a BME

Ősszel derült ki, hogy áll a bál a BME-n, a Gazdaságtudományi Kar nagy része az ELTE-hez kerülhet. Emiatt komoly belső harcok voltak, a BME rektora a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékánját, Andor Györgyöt is felfüggesztette majd elbocsátotta, és kinyilvánították, hogy meg akarják tartani a kart.

Júliusban aztán kiderült, hogy tömegével távoznak az oktatók, összesen negyvenen, legtöbben a pénzügyi és az üzleti jogi tanszékről, de a menedzsmenttől, a kommunikációs képzésből, valamint az ergonómiai és a pszichológia tanszékről is. A legtöbben közülük az ELTE-n folytatják. Emiatt a hallgatói érdekképviselet és a kar egyeztetéseket folytatott, hogy hogyan tudják biztosítani szeptembertől az oktatást.

A hvg.hu információi szerint a helyzetre most ideiglenes megoldás született: Mivel az ELTE-nek a BME oktatóit átvevő új Gazdaságtudományi Intézete csak a következő, 2018/19-es tanévtől indítja el a képzését, az intézmény a BME-vel kötött megállapodás értelmében a jövő tanévre „lehetővé teszi, hogy a távozottak – kvázi vendégoktatóként – a most induló tanévben is a műegyetem gazdasági karán tanítsanak”.

A távozó tanárok eszerint a már megkezdett projektfeladatokkal és szakdolgozatokkal kapcsolatos teendőiket is végigviszik a következő 1-3 tanévben – írja a hvg.hu.