Az ide kötcsei piknik a családokról és Sorosról szól majd

A családpolitika és a keresztény értékek védelme lesz majd középpontban az idei kötcsei találkozón, nyilatkozta Balog Zoltán a Magyar Időknek. Az emberi erőforrások minisztere szerint lesz szó a CEU-ügyről és a civil törvényről is, bár parázs vitákra nem számít.

Balog szerint a kormány szándékai világosak a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében, el is ismételte a megszokott frázisokat, miszerint nincs az rendjén, hogy bizonyos intézmények privilégiumok birtokában versenyelőnyre tegyenek szert. Mindezt annak ellenére is tartja, hogy az Európai Néppárt, a Fidesz pártcsaládja is nekiment a kormánynak a lex CEU miatt. Balog sorosozott is egy sort, amikor szóba jött a civiltörvény, ami egyébként szerinte nem a jogállamiságot, hanem a Soros-szervezetek érdekeit sérti.

Vélhetően mindkét téma előkerül az idei pikniken, bár az emberi erőforrások minisztere nem számít komolyabb vitákra, és bízik a megértésben.

A kötcsei közösség, az a körülbelül ötszáz ember a gazdaság, a tudomány, a kultúra, az oktatás világából, az egyházi életből, jóban és rosszban egyaránt támogatónk volt, és akkor is, amikor valami gondot, problémát láttak. Azt szeretnék, ha jobban mennének a dolgok, és az efféle bírálatra minden kormánynak szüksége van, nekünk is.

Orbán Viktor lesz a sztár

Ez az utolsó nagy, fideszes találkozó az országgyűlési választás előtt, és bár Orbán Viktor beszéde lesz a fő esemény, Balog szerint a kampány később kezdődik. A miniszter elmondta, hogy a jelenleg az a legfontosabb, hogy keresztény európai értékek megőrzésének lehetőségeiről, a magyar családokról beszéljenek.

Arra a kérdésre, hogy kik lesznek az előadók, homályos választ adott. Annyit árult el, hogy felszólal majd egy az ifjúságért felelős kormányzati tisztségviselő, meghívtak egy neves bencés szerzetest, illetve beszédet mond az idén elhunyt Jókai Anna tiszteletére régi kiadója, Mezey Katalin.

Megvédeni, amit felépítettünk

Balog Zoltán volt az első jelentős politikus, aki megjelent a helyszínen. A lombikbébi programról nem akart különösebben beszélni és szerinte ez nem is lesz téma a találkozón. Ami a Fideszt és a "forró őszt" illeti, nem akart nyilatkozni, mindössze annyit mondott, hogy

meg szeretnénk védeni azt, amit az elmúlt hét évben felépítettünk.

Illiberálisozás, brüsszelezés és menekültügy

Az utóbbi három évben erről szóltak Orbán kötcsei beszédei. 2014-ben az illiberális állam víziója volt a központi téma, míg 2015-ben a menekültügy, amit a liberalizmus identitásválságaként jellemezte. A kormányfő szerint utóbbival vége a „liberális blablának” nevezhető szellemi-ideológiai korszaknak, ami új esélyt kínál arra, hogy a nemzeti-keresztény eszmerendszer, gondolkodásmód visszanyerje dominanciáját immár nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Kiemelte, hogy a határokat, valamint Magyarország etnikai és kulturális összetételét meg kell védeni, illetve érvényre kell juttatni a „mindennapi patriotizmust”.

Fotó: Németh Szilárd / Facebook "Idén Szilágyi Ákos barátom és Wittner Marika néni vállalták a minőségellenőrzést. Eddig pozitívak a visszajelzések" – írja Facebook oldalán Németh Szilárd, aki egyben bemutatta az idei piknik hivatalos viseletét is, a népi hímzéses nagy-Magyarországos "Kötcse 2017" pólót és kötényt.

Tavaly a brüsszelezés volt soron. Orbán elmondta, hogy Európában a valójában kisebbségben lévő nihilisták vannak hatalmon, élükön Jean-Claude Junckerrel az Európai Bizottság elnökével, az EP-ben a liberálisokat vezető Guy Verhofstadttal és az EP elnökével, a szocialista Martin Schulzcal. Majd kiemelte, hogy a nihilisták számára a migránskérdés egy lehetőség a keresztény és nemzeti alapú Európa megsemmisítésére, az etnikai alapok megváltoztatására, és ezért szerinte nem a migránsokkal van baj, hanem azokkal a brüsszeliekkel, akik behívják őket.

Az idei találkozó központjában vélhetőleg Soros György áll majd.