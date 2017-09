Eladó az ország legfideszesebb üzlete

Egy hónapja mutattuk be a Kossuth 15. kereskedőházat , illetve az egyelőre üres üzlethelyiséget, amely a város legnagyobb élő Fidesz-reklámja volt a hatalmas ledfalakkal, lapostévékkel, amiken Fidesz-reklámok, és Orbán Viktor-videók futottak éjjel-nappal.

És bemutattuk az üzletet futtató Zachár Attilát, aki még az autójára is Állítsuk meg Brüsszelt! matricáztatott, és féltve őrzi az Orbán Viktortól kapott születésnapi köszöntőjét. De emellett egy migránsozó kerületi lapot is kiad, ami gyakorlatilag Rónaszékiné Keresztes Mónika (terézvárosi fideszes politikus) kampánylapjának is tekinthető.

Az üzlethelyiség, ami 2007-ben lett először könyvcentrum helyett fideszes kampányiroda, majd Zachár-féle Invázió-ruhabolt üresen áll egy ideje, csak a kirakataiban hirdeti Orbán Viktort. Zachár Attila egy hónapja azt írta nekünk, nem szeretné elmondani, mi készül itt, de annyit elárult, hogy szeptemberben beindul az üzlet. Valami történhetett azonban, hiszen néhány napja kikerült az Eladó - tábla a kirakatba, és a Fidesz-hirdetések sem futnak. Megkérdeztük Zachárt, de egyelőre nem válaszolt a kérdéseinkre.

A megadott számon nem tudtuk elérni az ingatlanost, de a neten fent van a hirdetés. Azt írják: „Örök érték! Különleges üzlet, különleges helyen. Forgalmas főútvonalon nagy kirakatos, elegáns üzlethelyiség eladó. Csak nagyon komoly vevőnek, befektetőnek". A méretre 400 nm-t írnak, az árhoz pedig 495 milliót.

Mellesleg azt is szerettük volna megtudni, hogy ez az iparművészetileg védett bútorzattal rendelkező üzlethelyiség végül az ő vagy cége tulajdonába került-e, mert az utolsó cikkekből még úgy tűnt, hogy önkormányzati tulajdonban van, csak határozatlan időre kapott bérleti jogot a cég. De többen úgy tudják, Zachár cége a tulajdonos. A hirdetésből nem derül ki, hogy pontosan ki árulja az üzlethelyiséget.