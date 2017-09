Az LMP-nek dolgozhat a kampányban Ron Werber

Nagy valószínűséggel a mi kampányunkat fogja majd segíteni. Erről az elnökségünk a napokban dönt. Én nagyon jó szakembernek tartom, akinek a tanácsait hasznos lenne meghallgatnunk

– nyilatkozta Szél Bernadett az LMP társelnöke a 168 Órában Ron Werberről, az egykor az MSZP kampányát levezénylő izraeli tanácsadóról.

Szél Bernadett hétfőn jelentette be, hogy az LMP a 2018-as választásra állít miniszterelnök-jelöltet, mégpedig az ő személyében. Szél Bernadett 2014-ben már majdnem miniszterelnök-jelölt lett, ám az LMP végül úgy döntött, hogy nem neveznek meg ilyet, mert "ellenzéki szerepre készül a párt". Azt már korábban is lehetett tudni, hogy az LMP saját jelöltekkel és listával indul a 2018-as választásokon, a miniszterelnök-jelöltjük személyéről azonban ez idáig nem nyilatkoztak. Szél Bernadett az ATV-ben azt mondta: az országos elnökség támogatja a miniszterelnök-jelöltségét, hogy a végleges döntést a kongresszus fogja meghozni.

Szél most a 168 Órának adott interjút már mint miniszterelnök-jelölt, ahol szóba került Ron Werber, akit az elmúlt hetekben többször is láttak Budapesten, és szóba került , hogy az MSZP-vel, sőt, a DK-val is tárgyalt. Az LMP neve azonban eddig nem merült fel hivatalosan. A kérdésre, hogy velük is tárgyalt-e az izraeli tanácsadó Szél azt válaszolta, hogy nagy valószínűséggel az ő kampányukat fogja segíteni a 2018-as választásokban.

Szél szerint nevetséges, hogy Werbert a kormánysajtóban a gyűlölet karmestereként emlegetik,

szerintem Magyarországon csak egy ember van, aki a gyűlöletkarmester címet kiérdemelheti, őt pedig Orbán Viktornak hívják

– nyilatkozta a lapnak Szél.

Szerettük volna megtudni, hogy Ron Werber az LMP kérésére, hívására érkezett-e az országba, vagy ha már itt járt, akkor leült tárgyalni az LMP-vel is, illetve, hogy ő javasolta-e, hogy Szél induljon miniszterelnök-jelöltként, hogy ha a párt hivatalosan is dönt Werberről, akkor Werber biztos, hogy elvállalja-e, a kérdéseinkre Ungár Péter, az LMP politikusa válaszolt.

Ungár szerint több szakértő is megkereste már az LMP-t, mert sokan látnak benne potenciált, és Ron Werber is ezek közé a szakértők közé tartozik. Több találkozó is volt már vele, egyelőre hivatalosan nem kötöttek szerződést vele, hiszen a párt még nem döntött hivatalosan az izraeli szakértő felkéréséről.