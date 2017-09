Nem vagyunk mi szocialisták, hogy elsunnyogjuk!

Maratoni 9 órás közgyűlésen, 22 pontban tárgyalta meg a pécsi közgyűlés a város felhalmozódott, 7,5 milliárdnak mondott hiányát, a fideszes városvezetés által beterjesztett megszorításokat, illetve a korábban fideszes országgyűlési képviselő, jelenleg egy civil szervezet jelöltjeként önkormányzati képviselő, Kővári János 28 pontos javaslatát. Újabb felállított bizottság, elmúltnyolc- és elmúlttizenhatévezés, szigorított adórendszer, feketeseggűzés, szocizás, molinózás, minden volt csütörtökön Pécsen.

Gyámság

Két kérdés van: az egyik, hogy hogyan sikerült a 2014-es teljes kormányzati adósságrendezés után a nulláról mostanra 7 milliárdnál is nagyobb hiányt felhalmozni, illetve ezt technikailag hogyan próbálja meg kezelni a város (és a kormány), a másik pedig ennek a politikai, személyi következménye: mi lesz a polgármesterrel?

A Szabadpécs már augusztus közepén arról írt, hogy miután kiderült, hogy a város komoly bajban van, kezdett úgy tűnni, vagy idő előtt mennie kell Pávának, vagy ha ezt nem is vállalja be a Fidesz pár hónappal a választások előtt, akkor legalább félreteszik, lekeverik. Például az akkor épp 5 milliárdnyi hiányt elismerő, komoly beruházásokat jó ideje felmutatni nem tudó polgármester nem volt ott egy komoly pécsi gyáralapítás bejelentésénél, helyette Hoppál Péter fideszes államtitkár és Csizi Péter fideszes országgyűlési képviselő aratta le a babérokat.

Aztán először csak kormányzati revizorszerű szakértők érkeztek a városvezetéshez, hogy átnézzék, amit ezek szerint Páva Zsolt és az általa alkalmazott emberek nem tudtak, majd ez ott csúcsosodott ki, amikor egy héttel ezelőtt bejelentettek egy nagyon meredek bizottságot: a fideszes polgármesteren és az alpolgármestereken kívül tagja lett Pécs két egyéni körzetben megválasztott fideszes országgyűlési képviselője, Csizi Péter és Hoppál Péter államtitkár is.

Stratégiai irányító és döntéshozó testületként beszéltek róla, ami miatt nem hiszem, hogy volt ember, aki ne azt szűrte volna le a dologból: Páva kezéből kiveszik a stratégiai döntéseket, mert egyedül alkalmatlan a probléma kezelésére. Ráadásul jogilag sem stimmelt, így kellett is korrigálni később, Hoppál már arról beszélt, ez csak egy sima pártcsapat, összefogás, egymás segítése. Ezek után már tényleg elszabadult minden: a fél ellenzék Páva lemondását és/vagy a képviselő-testület feloszlatását követelte.

Végül a most csütörtöki közgyűlésen Páva felszólalásával kezdődött a nap: nem meglepő, nem a lemondását jelentette be, hanem egy újabb öttagú bizottság felállítását, amely szintén azt vizsgálja meg, hogy miért lett ez a helyzet, és hogyan lehet másmilyen. Páva szerint nem igazán változna a hiány mértéke, ha ő lemondana.

Az új bizottság vezetője is Hoppál Péter lett, aki a Szabadpécsnek próbálta elmagyarázni, mi a különbség a korábban hívott revizorok/szakértők, a pár napja bejelentett stratégiai testület és a most bejelentett vizsgálóbizottság feladatai között. Apró érdekesség, amire alap is rámutat: az új Hoppál vezette bizottsáh egyik tagja az, akiről Hoppál egy korábbi hasonló bizottsága kimutatta, hogy a szocialista városvezetés alatti eladósodás egyik felelőse.

Apropó szocialisták: a nyolc éve regnáló fideszes városvezetés, a fideszes országgyűlési és önkormányzati képviselők sem képesek arra, hogy ne a korábbi szocialista városvezetést hibáztassák mindenért, a nulláról felhalmozott többmilliárdos hiányért. Páva Zsolt szocialista aknaveszélyvíziójától, egészen Csizi Péterig, aki olyan hévvel állt ki saját maga mellett, amiért a problémát akarja megoldani, ahelyett, hogy a pezsgő pécsi életben kávézgatna, hogy a csütörtöki közgyűlésen már úgy kiáltott fel:

Nem vagyunk mi szocialisták, hogy elsunnyogjuk!

A sok szocizásra még az egyik jobbikos képviselő is azt mondta, hogy nem is érti, miért álltak meg itt a fideszesek, miért nem mentek tovább, hogy Soros György a felelős, vagy a jakobinusok, vagy Mátyás király, de az LMP-s képviselő is felidézte Páva szavait 2014-ből, amikor arról beszélt, hogy a konszolidáció sikeres volt, az állam átvállalta az adósságot, a város most már fejlődési pályára állt, minden akadály elhárult, a kármentés megtörtént. Szerinte ehhez képest most egy „alibibizottságot” felállítani és a szocikra mutogatni minimum furcsa.

Mindenkinek van egy elmélete

Páva Zsolt '89-ben lépett be a Fideszbe, 1990 és '94 között fideszes alpolgármester Pécsen, majd '94-ben polgármester lesz '98-ig. Ezután egészen 2009-ig nem lehet megverni a szocialistákat a városban, de Páva nem is indul, vagy nem indítják, erről különböző elméletek vannak, mindenesetre a 2009-es győzelme előtt Orbánnal beszélgetett telefonon kedélyesen, ahol Orbán azt mondja, nem kellett volna feladnia, és neki kellett volna indulnia '98 után, és a város nem itt (ott) tartana.

Most nem tudjuk, beszéltek-e telefonon, például arról, hogy hol tart a város, mindenesetre érdekes párhuzam van a mai helyzet és a 2009-es Orbán-szöveg között. Orbán akkor arról beszélt, hogy annak ellenére, hogy "szocikormány" volt, a szocialista vezetésű város csupa elszalasztott lehetőség és adósság. És hogy még tökéletesebb legyen: Páva akkor azt mondja, különösen azért szomorú, mert a szocikormány végig ott volt a város mögött. (badumtsssccchhh, írnám most, ha nem tiltottak volna már le erről a szerkesztőségben)

A 2009-es győzelem egyébként nagyon nagy arányú volt, ráadásul Szili Katalint, az akkori legnépszerűbb szocialista politikust verte meg 66%-kal Páva. Ez a győzelem gyakorlatilag előrevetítette a Fidesz 2010-es országgyűlési választásos durva győzelmét. Orbán a remény városának nevezte Pécset akkor. Páva tehát 2009 óta, 9 éve polgármester Pécsen, és nehéz lenne most megmondani, hogy az ő népszerűsége mennyire áll meg önmagában, és mennyire befolyásolja általában a Fidezs népszerűsége országosan, de az látszik, hogy 2014-es választáson úgy nyert, hogy számszerűleg konkrétan fele annyi szavazatot kapott, mint az azt megelőző választáson.

Az ellenzéki pártoknak határozott véleménye van Páváról és a helyzetről. Az MSZP szerint Páva teljesen elvesztette a Fidesz bizalmát, és "napnál világosabb", hogy kiskorúsították Pávát, a fejére ültették a két országgyűlési képviselő vezette bizottságot, a két képviselőből pedig az egyik polgármester szeretne lenni. Nem mondták ugyan, de állítólag a Csizire gondolhattak. A Jobbik szerint ennél is cselesebb a helyzet: azt ők is úgy gondolják, hogy Pávának vége van Pécsen, egyértelműen bukna egy választást, de 2019-ig biztos nem mozdítaná el a Fidesz, addig viszont felépítik Kővárit, az ÖPE képviselőjét, aki korában Fidesz-támogatással volt országgyűlési képviselő. Berkecz Balázs (Együtt) is azt mondja, már hetek óta hallani, hogy Orbán Viktor és a Fidesz elengedte Páva Zsolt kezét.

De hogy legyen itt egy személyes vélemény is Páváról, idézzük az egyik önkormányzatnál dolgozó, Pávát jól ismerő ember szavait:

A Zsolt egy jó ember, de alkalmatlan vezetőnek. Képtelen irányítani, áttekinteni, átlátni. Aki nagyon kéri tőle a pénzt, az kap, és mindig annak van igaza, aki épp utolsónak volt bent nála. Döntésképtelen, sodródik, hol egy kormányzati kérésnek, hol a kulturális elit lobbijának nem tud nemet mondani. Olvasott, intelligens, kultúrát fogyasztó ember, de a személyisége nem alkalmas erre, nem vezető típus. Picit bábnak indították annak idején, jó lesz végrehajtónak, de ez visszaütött, így kerültek ugyanabba a helyzetbe, mint a szocik.

Az eladósodás

Az év elején már lehetett sejteni, hogy valami nincs rendben, a zárszámadást is az utolsó pillanatban fogadták el. Akkor már az alpolgármester annyit elárult, hogy tárgyalnak a kormánnyal. Áprilsiban fölemelték az önkormányzati cégek hitelkereteit. Majd hónapról hónapra, kb kikotyogásokból derült ki, hogy épp a színháznak nem fizet már féléve a város, vagy egy sportklubnak. Állítólag mindenki arra számított, hogy nagyon gyorsan meg fog érkezni a kormányzati segítség, mielőtt komolyabb balhé lenne a dologból.

Aztán ezt a balhé dolgot nem nagyon lehett elkerülni: az ellenzék azonnal ráugrott. A fele Páva lemondását követelte már az utolsó hetekben, vagy a testület önfeloszlatását, de például az ÖPE képviselője, Kővári János inkább arra használta fel a helyzetet, hogy egész javaslatcsomaggal kínálta meg a városvezetést, benne strukturális reformokkal.

Kővári szerint alapvető problémája a városnak, hogy miközben az iparűzési adóból befolyó összeg szinte változatlan tíz éve, aközben a város fizikailag is terjeszkedik, a fenntartási költségei egyre magasabak. A városnak időközben meg kellett oldania a tömegközlekedést, amiből végül egy hatmilliárdos hitelből finanszírozott buszbeszerzés lett. Ehhez pedig társul, hogy mindig fölé tervezik az adóbevételt, és az ingatlaneladásból befolyó pénzeket. Emiatt folyamatosan halmozódik a hiány évről-évre.

De Páva Zsolt például szívesebben említette, hogy a szocialista presztízsberuházások fenntartása az, ami sok a városnak, illetve még mindig túl sok cége van az önkormányzatnak, a város gazdasága nem elég erős egy ekkora kiterjedt intézményrendszerhez

Mellesleg Páva Zsolté a Legszebb Mondat díja, ezért:

Mivel a költségvetés hiánnyal küszködik, a kifizetések szűk mezsgyén működtek; szolid és mértéktartó év van mögöttünk.

(A megfejtés: csomó mindenkit nem tudtunk kifizetni)

Kőváriék 28 pontos csomagja a városüzemeltetés ésszerűsítéséről, a közműcégek halmozódó, be nem hajtható adósságának megállításáról, a multik pénzintézetek adójának törvényi maximumra emelését, a tanácsadói szerződések átvizsgálását stb. Szerinte Páváék strukturális változtatások helyett ugyanazokat a politikai kliséket adják válaszul egy ilyen helyzetben.

Megszorítás

De mit is javasoltak Páváék a helyzet javítására? Adóemelés, létszámleépítés, összevonások. A közgyűlés hosszan tárgyalta az adószabályok megváltoztatását, végül felemelték a multik adóját, megadóztatták az óriásplakát- és citylight-helyeket például.

Az összevonások érintették többek között a Pannon Filharmonikusok Zenekart és a Pécsi Balettet és a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) szervező társaságot is, amelyeket apportáltak a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-be. A Pécsi Harmadik Színházat a Pécsi Nemzetibe olvasztották. A Horvát Színházat pedig átadják a horvát önkormányzatnak.

A futballklubot elengedték, nem finanszírozzák tovább, lett némi leépítés az önkormányzatnál, de az eredeti húsz fő helyett csak kilencet küldenek el. A külsős tanácsadókat leépítik, szűkítik a polgármesteri keretet.

A további részleteket, illetve a vitát itt tudja részletesebben elolvasni, a közgyűlés végül elfogadta Páváék csomagját, illetve az ÖPE 28 pontjának nagy részét.

A vitának egyébként voltak emelkedett pillanatai is, az egyik ilyen mindenképp az, amikor Dr. Kunszt jelenleg DK-s, korábban szocialista képviselő a folyamatosan visszatérő szocialisták hibáztatásától, illetve a szocialisták 15 év alatt eltagadhatatlanul felhalmozott 45 milliárdos adósságának felemlegetésétől annyira felbosszantotta magát, hogy hangját felemelve azt mondta: