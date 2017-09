Hamis tanúzás miatt bíróság előtt a romagyilkosságok koronatanúja

– vallotta a bíróság előtt F-né Ny. Éva a romagyilkosságok egykori koronatanúja, aki hat évvel ezelőtt megváltoztatva a vallomását a bíróság előtt alibit igazolt a gyilkosoknak.

„De kényszer alatt cselekedtem.”

Börtönt kér az ügyészség

Az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményre elkövetett hamis tanúzás bűntettével vádolja F-né Ny. É. E-t. A vádlottat tanúként hallgatták ki a „roma gyilkosságok” néven közismertté vált bűnügyben a Budapest Környéki Törvényszéken. A vádirat szerint F-né Ny. É. E. – annak ellenére, hogy a hamis tanúzás törvényi következményeire többször is nyomatékosan figyelmeztették – az alapügy lényeges körülményeiről több alkalommal is hamisan nyilatkozott. Az ügyészég börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Ha bűnösnek találják, 2-8 évnyi szabadságvesztés szabható ki rá.