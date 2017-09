Elvileg valahol létezik valamilyen anyag

Vadai Ágnes (DK) szerint semmi érdemi információt nem kaptak a képviselők az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának csütörtöki zárt ülésén, írja az MTI.

A testületet Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Papp Károly országos rendőrfőkapitány, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) képviselői tájékoztatták a tömeges bevándorlásról, az Európát fokozottan érintő migrációs hullám mértékéről, annak közeljövőbeni alakulásáról.

Vadai Ágnes, aki az ellenzéki képviselők közül egyedüliként vett részt az ülésen, a tájékoztató után azt mondta: nem kaptak érdemi információt.

"Sok éve vagyok tagja a honvédelmi és rendészeti bizottságnak, de ilyen ülés még nem volt" - fogalmazott. Mint kifejtette, arról az - Orbán Viktor kormányfő által már korábban említett - információról "beszélgettek", miszerint NATO-körökben az a hír járja, hogy 2020-ig 60 millió menekült is érkezhet.

Az ellenzéki politikus azt mondta: erről

elvileg létezik valamilyen anyag,

amelyet a testület tagjai később meg is tekinthetnek, de az ülésen semmilyen érdemi információt nem kaptak. Ezért "él a gyanúperrel", hogy ez a bizottsági ülés is a kormány nemzeti konzultációs kampányához kapcsolódó "hazug és ordenáré" politikai hangulatkeltésről szólt.

Vadai Ágnes kitért arra is: az ülésen többször is rákérdezett, mit lehet tudni a Magyar Időkben megjelent hírről, miszerint van olyan terv, hogy a menekültek által elkövetett bűncselekmények büntetési tétele alacsonyabb legyen. A DK politikusa azt mondta: a szolgálatoktól, az országos rendőrfőkapitánytól is megkérdezte, tudnak-e olyan emberről - akár Soros Györgyről -, illetve szervezetről, aki vagy amelyek arra készülnek, hogy megváltoztassák Magyarország alkotmányos rendjét. Vadai Ágnes elmondása szerint Kósa Lajos "megtiltotta" az állami szervek vezetőinek, hogy válaszoljanak az ellenzéki képviselőnek a titkos információgyűjtéssel összefüggő kérdésre.

A DK-s képviselő hozzátette: azon nem csodálkozik, hogy Vargha Tamás és Kontrát Károly "politikai blöfföt" adott elő, viszont megdöbbenését fejezte ki, hogy az ülésen bent ülő "egyenruhások és állami szervezetek vezetői" is asszisztálnak ehhez a "gyűlöletkampányhoz".

A testület elnöke, a fideszes Kósa Lajos az ülés után arról számolt be, hogy a zárt ülésen egy a NATO megbízásából készült, augusztusban véglegesített, bizalmas minősítésű dokumentum nyomán is értékelték a migrációs helyzetet. A NATO elemzése szerint csak az észak-afrikai térségből 2020-ig hatvan millió ember hagyja el otthonát - emelte ki a politikus. Ráadásul a NATO elemzői is úgy vélik: ezen migráció okai - mint a demográfiai, vízgazdálkodási problémák, a bizonytalan politikai helyzet - nem számolhatók fel könnyen.

A kormánypárti politikus kitért arra, hogy a bizottsági ülésen is szóba került a Soros-terv és a nemzeti konzultáció. Kósa Lajos azt mondta: azért nem engedte, hogy ennek kapcsán kérdezzék a meghívottakat, mert nem akarta, hogy testület ülése egy nemzeti konzultációs vitába bonyolódjon.