Az ügyészség is nekitámad a Jobbiknak, nyomozást rendelt el

Először az Állami Számvevőszék kezdett ellenőrzésbe a Jobbik plakátjai miatt, majd most az ügyészség jelentette be, hogy nyomozás indul az ügyben. A Jobbik korábban azt mondta: hajlandó az együttműködésre, és az állami szervezetek politikai megrendelésre dolgoznak.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) beadványa alapján nyomozást rendelt el az ügyészség a Jobbik számvevőszéki ellenőrzésével összefüggésben – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Az ÁSZ jelzését az abban foglaltak alapján a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség feljelentésként értékelte, és „számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségszegés vétségének gyanúja miatt” pénteken nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – közölte a főügyészség.

A kerületi ügyészség a Nemzeti Nyomozó Irodát bízta meg a nyomozás lefolytatásával, aminek határideje december 6., de indokolt esetben a határidő meghosszabbítható.

Hivatalosan tehát ismeretlen tettes ellenfolyik az eljárás, de egyértelmű, hogy a Jobbik van a célpontban.

Csütörtökön a kormányközeli Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója arról beszélt a köztévében, hogy az ügyészség kérheti a Jobbik megszüntetését, ha a párt nem működik együtt az Állami Számvevőszékkel.

A plakátok miatt pörgött fel a vizsgálat

Az ÁSZ kedden számolt be arról, hogy augusztus 10-én megkezdte volna a párt gazdálkodási adatainak ellenőrzését, de a Jobbik nem működött vele együtt, ezért az ügyészséghez fordult. Közleményük szerint a szervezet a július 10-én nyilvánosságra hozott, második félévi ellenőrzési terve alapján augusztus 10-én kezdte meg a Jobbik gazdálkodása törvényességének ellenőrzését, ám a párt a számvevőszék többszöri megkeresése ellenére sem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A Jobbik viszont azzal vádolta a szervezetet, hogy az ÁSZ akadályozza ezt az együttműködést, méghozzá politikai megrendelésre, a kormány elvárásának megfelelve. Volner János, a párt frakcióvezetője az ÁSZ fővárosi székháza előtt tartott keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: csak "büdös", harmadik világbeli diktatúrákban kényszerítenek arra közintézményeket, hogy megpróbáljanak leszámolni az ellenzék vezető erejével.

Volner János frakcióvezető azt mondta, pártja minden alkalommal eleget tett beszámolási kötelezettségének, és törekedett arra, hogy mindenben együttműködő legyen az ÁSZ ellenőreivel. Az azonban nem normális - tette hozzá -, hogy a hatóság akkor akar ellenőrizni, amikor a gazdasági igazgató szabadságon van, miközben a törvény ötnapos határidőt biztosít a kért iratok rendelkezésre bocsátására. Volner János és Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója megpróbálta átadni a kért dokumentációt az ÁSZ székházában, de Volner János közlése szerint a számvevőszék megtagadta az iratok átvételét, arra hivatkozva, hogy az törvényellenes lenne.

Az ÁSZ a Jobbik 2015-2016-os gazdálkodását vizsgálta eredetileg. Nem véletlenszerűen, hiszen az ÁSZ honlapján is elérhető idei ellenőrzési tervben jó előre szerepelt, hogy erre sort fognak keríteni az év második felében. Csakhogy a Jobbik esetében az ÁSZ a 2017. január 1-e és június 30-a közötti időszakot is vizsgálni akarja most. Azt az időszakot, amikor a "Ti dolgoztak, ők lopnak" kampány futott. A többi ellenzéki párt esetében ezt az időszakot nem vizsgálják, kizárólag a Jobbiknál.

Törvények megekerülésével akarták átadni az iratokat?

Az ÁSZ ugyanakkor az MTI-nek azt mondta, fenntartja, hogy a Jobbik - többszöri megkeresés ellenére - nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. A számvevőszék a párt sajtótájékoztatójára reagálva azt írta: a Jobbik parlamenti frakcióvezetője és gazdasági igazgatója az ÁSZ épülete előtt tartott sajtótájékoztatón "a törvények megkerülésével próbált iratokat átadni" az ÁSZ-nak, a dokumentumokat a vonatkozó törvényi előírások értelmében nem vehették át.

A Btk. szerint aki az ÁSZ ellenőrzése során a megszegi vonatkozó törvényben meghatározott közreműködési kötelezettségét, és ezzel akadályozza az ellenőrzést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, ha meghiúsítja az ellenőrzést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.