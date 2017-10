Nem adja fel Ferencváros kirúgott képviselője

A ferencvárosi önkormányzat dörgedelmes közleményben jelentette be, hogy két ellenzéki képviselőt visszahívnak (kirúgnak) a kerület Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságból. Az LMP-s Jancsó Andreának és az Együtt képviselőjének, Baranyi Krisztinának a kerület szerint az volt bűne, hogy

több évtizedes politikai szokásjogon alapuló kultúrát vett semmibe

a sajtóval rendszeresen osztottak meg olyan kontextusukból kiragadott, botránykeltésre alkalmas félinformációkat, pontatlanságokat

nevezett képviselők számára fontosabb volt a kerület lejáratása

hogy pozíciójukat a kerületben élők érdekében végzett konstruktív, építő jellegű munka helyett politikai haszonszerzésre, pártjuk és saját ismertségük sajtóbeli építésére használták fel.

Bullshit, mondta kérdésemre Baranyi Krisztina, amikor megkérdeztem tőle, hogy miért vesz semmibe több évtizedes politikai szokásjogon alapuló kultúrát? Egyáltalán, mi lehet ez a szokásjogon alapuló politikai kultúra?

Ahogy én sem, Baranyi sem tudta értelmezni ezeket a pontokat, de szerinte az nem igaz, hogy az önkormányzati kultúrát semmibe vette volna, hiszen az összes olyan ügyben, amit ő képviselt, felszólalt a testületben, illetve írásban a jegyzőhöz is eljuttatta az előterjesztéseket, ahogy ezt a szabályok is megkívánják. Az azonban teljesen rejtély, hogy mik lehetnek a félinformációk, pontatlanságok, hiszen például az Illatos úti vegyi hulladék és a szennyezet terület ügyét Baranyi vitte, és elérte, hogy a rendezésére az állam több milliárd forintot fordítson.

De említette a helyi szennyvíztisztító-ügyét, amiben Tarlós István főpolgármester is pozitívan állt a felvetéshez. És tényleg hosszan sorolhatók az ügyek, amiket Baranyi vitt, így nehéz megállapítani, pontosan melyik ügynél szakadt el a cérna. Gyanús, hogy nemrég ő maga kezdeményezte a kerületi parkolási ügyben, hogy szüntessék meg a szerződést a külsős céggel, amik a 444.hu szerint megbuherált parkolóautomatákból adnak ki parkolójegyeket.

Ezekben az esetekben az önkormányzat hazugsággal, tudatlansággal, ostobasággal vádolta Baranyit, aki mivel nem jutott egyről a kettőre, a médiához fordult.

Szerinte nem ő járatja le a kerületet, viszont a városvezetés „minimum hanyagul és felelőtlenül bánik a kerület vagyonával. Pereltek már, de elvesztették a pert, próbáltak mindent" - mondta Baranyi. Szerinte fura, hogy más ellenzéki pártok felülreprezentáltak a bizottságokban, míg őket már arányosan sem engedik bizottsági vagy fb-pozíciókhoz.

Nem tudok ezzel mit kezdeni.

Eddig is megvoltak az eszközeim, és mostantól sokkal több energiát fogok arra fordítani, hogy a piszkos ügyeiket feltárjam.”

Kérdéseinket még csütörtökön elküldtük a kerületnek, majd pénteken is, azóta kaptunk két emailt és három telefonvisszahívást, amikben ígérték, hogy reagálnak a kérdésekre. Amint meg is érkeznek a válaszok, mi is megígérjük, hogy cikk születik belőle.