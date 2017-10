Egy képviselő elütötte a lányukat, egy éve küzdenek az igazukért

Lajosmizsén a főút melletti bicikliúton tekert egy kislány, akit egy keresztbe érkező teherautó elütött. A balesetet szerencsére mindenki megúszta súlyos sérülések nélkül. Noha mindez még tavaly történt, a meglehetősen furcsa ügy hullámai azóta sem csitultak. Sőt, csak egyre zavarosabbá váltak.

Kresz-gyorstalpaló A rendőrség szerint a kislány a jobbkézszabály alapján nem adta meg a teherautónak az elsőbbséget. Meg kellett volna állnia, elengedni a teherautót, majd ezután tekerhetett volna tovább. A Kresz-szakértő szerint viszont a kerékpárosnak az ilyen balesetekben a felelőssége kizárt. A bicikliutat egyébként minden kereszteződésnél elsőbbségadás kötelező tábla védi, amit egyébként nem kötelező kirakni, de ennél pont hiányzott valamiért. A közútkezelő nem sokkal később pótolta.

A kisteherautót egy helyi önkormányzati képviselő, Fekete Zsolt vezette, a kecskeméti rendőrség pedig első körben neki adott igazat, mondván, a kislány hibázott, hogy nem adott elsőbbséget. Hogy ez az állítás erősen vitatható, arról nemrég a Totalcaron Pető Attila KRESZ-szakértő írt egy hosszú cikket, benne a konkrét ügy minden részletével, a hiányzó, majd hamar pótolt táblákkal, a jobbkézszabállyal és a kerékpárutakra vonatkozó rendelkezésekkel.

A furcsaságok sora azonban nem ezzel a rendőrségi határozattal kezdődött. A baleset egy hétfő reggel, 7 és 8 óra között volt. A szülők azonnal a helyszínre siettek, de mire odaértek, a bicikli és a teherautó is el lett mozdítva a helyéről, ezzel nehezítve a rendőrségi helyszínelést. A sofőr, Fekete Zsolt a helyszínen a szülők elmondása szerint végig együttműködőnek, korrektnek tűnt. Másnap délután azonban

felhívta a szülőket, hogy beszélt a helyszínelőkkel, és egyáltalán nem ő a hibás,

a gyerek ment neki az autójának, és miután a helyszínelők azt mondták neki, hogy nem kell kifizetnie a bicikliben keletkezett 33 500 forintos kárt, így ő nem is hajlandó erre. Ezt az összeget egyébként Fekete Zsolt biztosítója állapította meg.

A szülők ekkor a kecskeméti rendőrkapitánysághoz fordultak, hogy mégis milyen alapon adja ki a rendőrség egy folyamatban lévő ügy adatait az egyik érintettnek. A helyszínelést végző rendőr felettese meg is erősítette a szülőknek, hogy ilyet valóban tilos csinálni. A szülők erre kikérték a helyszínelés adatait, minden vizsgálati eredményt, és ügyvédhez fordultak. Egyenként lefotózták az érintett útszakasz összes kereszteződését és közlekedési tábláját is, hogy bizonyítsák igazukat.

Ekkor érünk el a már említett első rendőrségi határozat időpontjához, amely szerint a bicikliző kislány volt a hibás. Az ügyészség visszadobta a határozatot újabb kivizsgálásra, de hiába, az ezt követő két rendőrségi vizsgálat is a kislányt hozta ki hibásnak. Ezeket a döntéseket már el sem küldték ügyészségi ellenőrzésre, a szülők fellebbezéseiben tett konkrét észrevételekre nem reagáltak.

Fotó: Vircina2016

Valószínűleg a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon is feltűnhetett, hogy valami szokatlan történik az ügyben, mert külső szakértői véleményt kértek. Indoklásként azt írták, hogy egy ilyen ügy külön szakértelmet kíván. Ennek a döntésnek október 30-ig kell elkészülnie.

Az ORFK nem foglal állást Megkerestük az ORFK-t a fent látható ábrával, hogy egy ilyen balesetnél szerintük ki a hibás, a sofőr vagy a biciklis. Konkrét állásfoglalást nem adhattak, mert nem rendelkeznek jogkörrel arra, hogy az állampolgároktól vagy a média képviselőitől érkező megkeresésekre a jogszabályok hivatalos értelmezését adják, azt írták a kérdésünkre, hogy egy közúti közlekedési balesetért való felelősség minden esetben azon alapszik, hogy az érintett közlekedő megszegett egy olyan közlekedési szabályt, melynek következtében a baleset okszerűen bekövetkezett. A felelősségre vonásnak természetesen feltétele, hogy a balesethez vezető szabályszegés tekintetében a közlekedőt vétkesség terhelje

Miközben a szülők a helyi rendőrséggel harcoltak, a lajosmizsei önkormányzatot is kérték, hogy legyenek szívesek állást foglalni az ügyben. Mivel Fekete önkormányzati képviselő, ezért nem a konkrét üggyel kapcsolatban, hanem általánosságban keresték az önkormányzatot a kérdéses útszakaszok miatt.

Az önkormányzat megerősítette azt, amit a KRESZ is állít, hogy a bicikliúton közlekedőknek elsőbbségük van kivéve, ha azt két tábla ("kerékpárút vége", elsőbbségadás kötelező") is külön jelzi.

A baleset helyszínéről is megállapították, hogy a tábla hiánya okozhatott némi zavart, de ettől még a biciklisnek van ott is elsőbbsége, éppen ezért gyorsan intézkedtek, hogy ide is kikerüljön a megfelelő tábla időben.

Szóval eddig a következő dolgok derültek ki:

a KRESZ kimondja, hogy általánosságan ilyen esetben a teherautós a hibás,

a teherautós megpiszkálta a baleset helyszínét,

a teherautósnak egy rendőr tájékoztatást adott a vizsgálatról, miközben folyamatban lévő ügyként ilyet nem tehetne meg,

az önkormányzat is igazat ad a KRESZ-nek és beismerik, hogy táblával kellett volna jelezni a bicikliút elsőbbségét, bár ez csak figyelem felhívásra szolgál, alapvetően nem kötelező,

a közútkezelő pillanatokon belül kirakja a táblát,

a rendőrség három alkalommal is a kislányt hozza ki a baleset felelősének,

negyedjére a rendőrség külső szakértői véleményt kér,

az önkormányzat is kimondja, hogy valóban a teherautós a felelős.

És van még egy furcsaság az ügyben. A helyszínre siető egyik szülő és a kislány vallomása szerint a baleset után tucatnyi román vendégmunkás szállt ki az autóból. A szülők szerint ezért is lehet az, hogy fékezés helyett megpróbált az autó átmenni a kislány előtt, hiszen egy erősebb fékezés miatt meg is sérülhettek volna a hátul ülő munkások.

Az egyébként mezőgazdasági vállalkozást vezető Fekete információink szerint a helyszínen el is mondta szülőknek, hogy a munkások paprikát szedni jöttek, majd hívta a testvérét, aki egy másik teherautóval elszállította az embereket. Az érintettek vallomása ellenére Fekete és a testvére a rendőrségnek tagadta, hogy embereket szállított volna az autójában, és a rendőrség ezzel a résszel máig nem is akar foglalkozni.

Kamerafelvételek vagy más szemtanúk híján egyelőre ezt nem is tudják bizonyítani, de a szülők a rendőrségen többször is elmondták, hogy akár ki is fizetik a költségét, de vessék őket hazugságvizsgálat alá, vagy kérjék ki a híváslistáját, hogy láthassák, Fekete mikor beszélt a testvérével, de a rendőrség ezt sem tette meg. Információink szerint egyébként Fekete tényleg szokott munkásokat szállítani az autójával a földjeire, de ameddig nincs rá bizonyíték, addig nem lehet egyértelműen állítani, hogy a balesetnél is így történt.

Szamócaföldön sok a román vendégmunkás Már évek óta hallani lehet arról, hogy egyre több vendégmunkás érkezik a város melletti földekre dolgozni Romániából. Nyolc évvel ezelőtt már a rendőrség is arról beszélt, hogy egyre több bűncselekményt követnek el a környéken, ami leginkább a megnövekedő vendégmunkások számának köszönhető. Egyes - valószínűleg túlzó - becslések szerint a 12 ezer fős lakosságú Lajosmizsén körülbelül 4-5 ezer román vendégmunkás élhet, akik átmeneti szállásokon, kiadott házakban laknak, és főleg a helyi földeken dolgoznak tavasztól őszig. Lajosmizse Magyarország központja szamócatermesztésben, ennek köszönhetően rengeteg idénymunkásra van szükség a környéken.

Az érintettek tagadása ellenére a román vendégmunkások története sok szempontból megmagyarázná, hogy egy ilyen ártalmatlan szituáció után egy önkormányzati képviselő miért igyekszik hárítani minden felelősséget. A teherautó hétfő reggel nem a főútvonalon közlekedett, hanem félreeső kis utcákban haladt Feketéék földje felé, ahol egyébként tényleg rengeteg paprikát termesztenek, ezt volt szerencsénk nekünk is megnézni. Az egyértelmű helyzetben nem fékező autó is arra utal, hogy valószínűleg a hátul ülő emberek testi épségére figyelhetett a sofőr. És egy 12 éves kislány még egy baleset utáni sokktól sem kezd el magától olyanokat mondani, hogy 10-nél több ember szállt ki a teherautó platójáról.

A másik érdekes szál az egészben, hogy a rendőrség miért hozza ki háromszor egymás után a kislány felelősségét. Tarnóczy László alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetőhelyettese gyakran vesz részt a testületi üléseken Lajosmizsén, amikor beszámolót tart a helyi képviselőknek. Fekete innen például biztosan ismeri Tarnóczyt, de persze ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó kapcsolatban lennének. Mellékszál, de Tarnóczy ezredes volt az, aki évekkel korábban a környék növekvő bűncselekményeinek számát magyarázta azzal, hogy mindez a térséget ellepő román vendégmunkások miatt van.

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy Fekete a 2014-es választási kampányában megígérte

a kerékpárút, dűlőutak, M-5-ös autópálya felüljáróinak rendszeres karbantartását.

Hogy aztán pont az említett kerékpárút rendes karbantartásának hiánya miatt legyen egy baleset részese.

Természetesen kerestük Fekete Zsolt képviselőt is, aki szóba állt velünk, de aztán elmondta, hogy hivatalosan nem kíván semmit sem nyilatkozni az ügyről az ügyvédje nélkül. Szintén megkerestük a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot is, akiknek egyelőre még várunk a válaszára a KRESZ-re rácáfoló vizsgálati eredményeikkel kapcsolatban.