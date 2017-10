Az MSZP-s a fideszesnek bizonygatta: Gyurcsány nélkül jobb lenne

Bámulatos gyorsasággal éledt fel az utóbbi napokban a vitakultúra a Fidesz és az MSZP között. Olyannyira el lettünk hirtelen eresztve Fidesz-MSZP vitában, hogy már szinte fel sem kapjuk a fejünket azon, hogy Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető Bárándy Gergely MSZP-s képviselővel ült le szerda este az ELTE ÁJK Politológus Műhelyének vendégeiként.

A két politikus jól ismeri egymást. Évekig együtt dolgoztak/vitáztak a parlament törvényalkotási bizottságában, így – mint Gulyás kedélyesen megjegyezte most – unásig ismerik egymás érvkészletét, patronjait. Akár szerepet is cserélhetnének, is mindkettő felmondhatná a másik szövegét – nevetgélt a Fidesz és az MSZP politikusa nyilvánosan ritkán látott egyetértésben.

A jogállamról szóló résznél (van-e demokrácia vagy sincs Magyarországon), ezt pontosan láthattuk is, hiszen a két politikus már a saját mondanivalójába is beleszőtte a másik lehetséges érveit.

A beszélgetés második, sokkal hosszabb és érdekesebb részében azonban Bárándy tudott olyat mondani, amelyen Gulyás Gergely szeme is láthatóan elkerekedett. A Politológus Műhelyből érkező ifjú moderátor, Szikra Levente ugyanis előhozta azt az adekvát kérdést, hogy Botka László visszalépése után mégis milyen csata fog zajlani a választáson, ki lesz vajon a Fidesz kihívója.

Az MSZP nincs a csúcsponton

Bárándy pedig erre egy olyan önostorozó, magát nyilvánosan felkoncoló vallomásba kezdett, hogy talán egy fideszes politikus se tudta volna ezt jobban összefoglalni.

"Olyan a helyzet, amelyből az MSZP-nek vagy sikerül kimászni, vagy nem", illetve "léteznek mélypontok és csúcspontok, mi most nem a csúcsponton vagyunk" típusú mondatok után jött csak a lényeg. Bárándy a baloldal helyzetét így jellemezte:

Ami ma én itt látok: szörnyű.

Illetve ahogy elnézi azt, hogy egyes pártok 1 százalékról másfélre akarják magukat tornázni, és még egy közös ünneplést sem képesek összehozni, megérti, ha kívülről azt gondolják a baloldalról, hogy:

ezekre nem bíznám a kutyámat sem.

Gulyás Gergelynek ennél a pontnál kerekedett el a szeme. Hiszen képzeljük csak el, mi történik, ha egy fideszes káosz közben egy fideszes képviselő nyilvánosa ilyet mondana a pártjáról, politikai táboráról. Bárándy később vissza is tért erre a mondatára, miszerint botrány lesz belőle, ha kiragadja a média szalagcímnek.

Így aztán a dolgot azzal mentette, hogy ugyan rossz véleménye van a helyzetről, viszont olyan nagy a baj, Orbán annyira lepusztítja a jogállamot, hogy muszáj összefogni. Hiszen ha a baloldal megszűnik, "a szélsőség juthat hatalomra". Bárándy szerint a konzervatív jobboldallal szemben ki kell alakulnia egy baloldal váltópártnak, "mindegy, hogy MSZP-nek hívják vagy máshogy". Bárándy hozzátette, hogy ez utóbbi mondatát le fogja tagadni. Pedig hallottuk vagy százan a teremben.

Gyurcsány nem kéne a listára

Bárándy azonban nem állt itt meg, ugyanis előkerült a Gyurcsány-kérdés. Gulyás nagyjából annyit szólt hozzá, hogy a baloldalnak azon kéne elgondolkodnia, hogy történhet meg, hogy a " népszerűségvesztést és erkölcsi ellehetetlenülést hozó nyolc éve után" Gyurcsány a baloldal vezetője. Mert Botka visszalépése után látszik, hogy a gyurcsányi koncepció érvényesül.

Bárándy visszavette a szót, és kikérte magának, hogy Gyurcsány lenne itt a passzátszél fújója, és hogy az MSZP "Gyurcsány kottájából játszik". Majd ledobta a verbális atombombát az éppen most zajló MSZP-DK tárgyalásokra, ugyanis a szocialista képviselő azt mondta: örülne, ha Gyurcsány nem szerepelne egy esetleges közös listán. Botka László 9 hónappal ezelőtt tette fel ezt a lemezt, láttuk a végét.

Bárándy azonban jól belelovalta magát, és azt mondta Gyurcsányról, hogy jó lenne, ha "Gyurcsányban lenne belátás, és hátrébb lépne ".

Nem értek egyet, amit csinál, nem akarom visszahozni Gyurcsányt.

Ugyanakkor egy ilyen helyzetben Bárándy szerint nem vele, hanem a párttal és a szimpatizánsaival kényszerű az együttműködés a baloldalon. Mert ugye a Fidesz választási rendszere erre kényszeríti az MSZP-t. Szóval azért kell mégis bevállalni Gyurcsányt, mert "a NER megroppantása önmagában érték, ez kifizethető".

A vitának beharangozott beszélgetés végén a diákok, résztvevők kérdései is érthetően a baloldal helyzetére vonatkoztak. Itt Bárándy folyton azt ismételgette, hogy nem jó Gyurcsány, de vele is össze kell állni Orbán ellen, de jobb lenne, ha nem lenne listán.

Gulyás Gergely másfél óra alatt egy olyan kérdést kapott, amely a Fideszről szólt. Arról kérdezte egy hallgató, hogy mi lesz Lázár János sorsa a választások után. Gulyás azonban rutinosan azzal hárított, hogy "politikai értelemben ez nem aktuális", hiszen előbb meg kell nyerni a választást.

A kampányban nyilván csak ilyen vitákat kíván magának, ahol ez a legkellemetlenebb kérdés.