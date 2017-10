Jeszenszky Géza szerint szégyen, ahogy a kormány lenézi a választókat

Jeszenszky Gézával, az Antall-kormány egykori külügyminiszterével, Orbán-kormányok egykori washingtoni és oslói nagykövetével készített interjút a Magyar Nemzet.

Jeszenszky már egy ideje keményen bírálja az Orbán-kormányt bizonyos témákban, áprilisban már arról beszélt, hogy egyre kevésbé vállalható, amit a kormány csinál. Akkor a CEU kapcsán úgy fogalmazott, hogy el lehet kergetni ugyan egy egyetemet, de naivitás azt gondolni, hogy az ott megjelenő gondolatoktól is el lehet zárni az embereket. A Fidesz hátországáról pedig azt mondta: "Úgy tűnik, kezd kiszaladni a kormány alól a szellemi hátország (...) feltételezem, hogy amit ezzel az értelmiségi réteggel elveszít a Fidesz, azt a középre húzó Jobbikból kiábrándultakkal akarja pótolni".

A mostani Magyar Nemzet-interjúban aktuális témákról kérdezték, például a Soros-tervről, annak létezéséről. Jeszenszky erre azt mondta a lapnak:

szégyenteljesnek tartom, hogy ennyire lenézik a magyar választók intelligenciáját. Biztos, hogy nincs Soros-terv. Soros Györgynek vannak változó elgondolásai, de azok az állítások, amiket a szájába adnak, hazugságok. Aki ezeket a rémmeséket elhiszi, az megtévesztés áldozata lesz, de annyira átlátszók a szövegek, hogy azon csak sírni vagy nevetni lehet.

Hozzáteszi, hogy ő ugyan nem kedveli Sorost, sokszor volt ellenfele az Antall-kormánynak is, a bevándorlásról is eltér a véleményük, de tragikomikusnak tartja, hogy már másodszor plakátolják vele tele az országot. Az interjúban az oroszokról, illetve az Oroszországgal való viszonyról is megkérdezték, a volt külügyminiszter úgy válaszolt:

Nem vagyok oroszellenes, mindig sajnáltam az orosz népet. De egy olyan politikával, amelyik egy szomszéd országot megtámad, vagy szuronyok árnyékában tart népszavazást, nem lehet rokonszenvezni.

És felhozta az energia kérdését is:

Nem lehet elvetni az atomenergiát, de egy ilyen óriási beruházás, mint Paks II., soha nem fog megtérülni, és csak növeli a függőségünket. De ahogy a külpolitikában, úgy a gazdaságpolitikában sem hallgatja meg a kormány az ellenvéleményt.

Az interjúban Jeszenszky elmondja, hogy a Norvég Alap elleni támadás volt az a pont, amikor már nem tudott az Orbán-kormánnyal közösséget vállalni, akkor mondott le oslói nagyköveti posztjáról is. Majd hosszan beszél a diplomáciáról, hogy fontos, szövetséges országokkal miért érdemes jóban lenni, hogy miért fontos a stílus, és végül hozzáteszi: