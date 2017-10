Az eső legyőzte Orbán ellenzékét

Az utóbbi évek legpocsékabb időjárása volt az idei október 23-án, pedig a mostani ünnepnek már politikai szempontból is kiemelt jelentősége van. Ez már a seregszámlálás időszaka a jövő évi választások előtt. Nagyon nem mindegy, mit mondanak, és mennyi embert tudnak mozgósítani a politikai erők.

Az összefogást amúgy is nehezen összekovácsoló ellenzék ezen a téren most nem teljesített jól: a DK, az MSZP, a Szolidaritás és a Párbeszéd részvételével tervezett Közös Ország Mozgalom a rossz időre való tekintettel már vasárnap lemondta a Kossuth térre tervezett demonstrációját.

Az ellenzéken belüli ellentéteket mutatja, hogy az összefogástól távol maradó Momentum Mozgalom ezeknek a szervezeteknek is címezte kritikáját, amikor hétfőn azt írta: őket nem akadályozza meg az eső abban, hogy tüntessenek. "Ha az eső elriasztana minket attól, hogy küzdjünk a változásért, jobb lenne, ha mi is inkább a kanapén ülve maradnánk örökre."

Így lett az eső a politikai elkötelezettség és a mozgósítóerő mércéje. És mit mutatott ez a mérce? Azt, hogy

az ellenzéki összefogás vezetői végül néhány ismerős és újságíró előtt koszorúztak Nagy Imre házánál és a Vértanúk terén,

az Együtt és a PM aktivistái kb. ötvenen egy kávézóban gyűltek össze,

Gyurcsány Ferenc a DK elnöke egy budapesti hotel fűtött konferenciatermében 250-300 ember előtt beszélt,

a Liberálisok nevében Fodor Gábor tartott megemlékezést a 301-es parcellában - arról nem érkezett hír, hány ember előtt,

Vona Gábor Jobbik-elnök pár száz résztvevőnek mondott beszédet a Corvin közben,

a Momentum demonstrációján is pár százan lehettek az eső elől a fák alá bújva,

az LMP Debrecenben tartotta a megemlékezését este,

a hivatalos állami ünnepségre viszont több ezren mentek el meghallgatni Orbán Viktort az esőben.

Buszokkal érkeztek

Sokan buszokkal érkeztek a fővárosba, hogy Orbán Viktor beszédét meghallghassák. A mozgósítás szervezés és pénz kérdése is, de mintha már senki nem kapná fel a fajét arra, hogy a szállításba bekapcsolódott a kormány által kistafírozott felcsúti fociakadémia vagy a dunaújvárosi kézilabdacsapat busza is.

Az esőben álló embereket Orbán Viktor egy igazi kampánybeszéddel akarta feltüzelni a jövő évi, sorsdöntőnek nevezett választásra. Ehhez a már ismert témáit vette elő. A magyarokat homo brüsszelicusszá akarja gyúrni az EU, tettekkel kell megállítani a népvándorlást, hogy Közép-Európa maradjon az egyetlen "migránsmentes övezet". Úgy sorosozott, hogy Soros György nevét egyszer sem ejtette ki.

Verekedés az ellentüntetőkkel

Orbán beszéde közben egy legfeljebb 15 fős ellentüntető csoport állta el a villamos útját. A biztonsági őrök és a rendőrök is elküldték őket, de aztán szembetaláltkoztak az állami ünnepségről hazafelé tartó emberekkel. Végül az ellentüntetőket kellett megvédeni a rendőröknek a többiek haragjától.

Vona Gábor is miniszterelnök lenne

Vona Gábor, a Jobbik elnöke szintén választási kampánybeszédet tartott a Corvin közben. Itt azt mondta: 2018 áprilisában le fogja váltani Orbán Viktort. Szerinte Orbán fél és gyenge, a félelemre építi a hatalmát. Ha a Soros-terv szimbóluma a bevándorlásnak, akkor az Orbán-terv szimbóluma a kivándorlásnak, mondta.

Erre felfűzve hirdette meg a "Vona-tervet", amelynek az a lényege, hogy a másik két tervet meg kell akadályozni, és Magyarországot felívelő pályára kell állítani. Vona a választók felé nyitva arról is beszélt, hogy korábban ő is része volt a szekértábor-harcoknak, törzsi háborúknak, ebből szálltak ki a Jobbikkal. Most már nem számít, ki jobb, ki bal, ki konzervatív, ki liberális, a Jobbik az építő energiák összefogását akarja.

Gyurcsány is választási programot hirdetett

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a budapesti Hotel Hungáriában tartott előadást. Miután őt nem sürgette a (rossz) idő, hosszú beszédben igyekezett elhelyezni a politikai térképen a DK-t.

A DK október 23-án alakult meg, történelmi, erkölcsi értelemben is vállalják 56 álmait és örökségét. A mai DK szerinte jobban hasonlít az 1988-as Fideszre, mint a mai Fidesz egykori önmagára. Gyurcsány szerint a DK a politikai élet legkiszámíthatóbb pártja, a kiszámíthatóság pedig fontos a kormányzáshoz. Ha valaki ellenzékben nem megbízható, vajon milyen lesz kormányon? - címezte a kérdést a többi ellenzéki párt és a Jobbik felé.

Gyurcsány szerint a demokráciához a biztonságra is nagyon nagy szükség van, ez utóbbit érdemes átvenni a Kádár-korból, ami emberek millióinak biztonságát teremtette meg akkor. Gyurcsány a változást apró korrekcióként képzeli el, nem forradalomként, a DK választási programja az, hogy Horn Gyula után szabadon olyan országot akarnak, ahol nem csak meghalni, hanem élni is lehet.

A Momentum fel akarja ébreszteni a nemzetet

Este az eső elől a fák alá álló, szintén pár száz fős érdeklődő tömeg előtt tartottak beszédeket a Szabadság téren a Momentum Mozgalom vezetői. A kevesebb mint egy évvel ezelőtt az olimpiaellenes népszavazással politikai reflektorfénybe került szervezet október közepére megírta több száz oldalas választási programját, és minden egyéni választókerületben önálló jelölttel akar indulni a választásokon.

Soproni Tamás alelnök az egész politikai elit leváltását ígérte azzal, hogy bebizonyítják: a politika nem egyenlő a korrupcióval, és szeretnék elérni az összes politikus visszamenőleges vagyonosodási vizsgálatát az elmúlt 27 évben.

Orosz Anna nemcsak a nők szexuális kizsákmányolásáról beszélt, hanem a hétköznapokba ivódó elnyomásról is: a tévéből ömlő propagandáról, a retorzióktól tartó pedagógusokról vagy a pártoknak és a médiának nem válaszoló politikusokról.

Fekete-Győr András elnök pedig azt mondta: van még fél év, van választás, fel kell ébreszteni a nemzetet. A fiatal generáció felelőssége, hogy ne nézzen félre, ne tárja szét a kezét, ne hagyja el örökre Magyarországot, hanem aktívan vegyen részt a politikában. Fekete-Győr szerint cselekdni kell, és "nincs liberális parlagfű, nincs konzervatív elrohadt játszótért, csak problémák", amelyeket közösen kell megoldani.

Fekete-Győr meghirdette, hogy a következő hónapokban aktív kampányt fognak foyltatni, hogy minél többen menjenek el szavazni, és főleg a kivándorolt fiatalaokat szeretnék rávenni a szavazásra.

