Szigorítaná a kampányfinanszírozást a Fidesz

A Fidesz azt javasolja, hogy ha egy állami kampánytámogatásban részesülő párt az országgyűlési választáson félszázalékos eredményt sem ér el, köteles legyen visszafizetni az államtól kapott összeget - közölte Gulyás Gergely, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján az MTI beszámolója szerint.

Ha pedig fennáll a visszafizetési kötelezettség, akkor az érintett párt legfőbb vezető testületének tagjai egyetemlegesen, teljes vagyonukkal tartoznak visszafizetni a támogatás összegét - mondta a kampányfinanszírozási törvény módosítását frakciótársával, Répássy Róberttel kezdeményező politikus.

A Fidesz a visszaélések csökkentése érdekében nyújtaná be a módosító javaslatot. A 2014-es választási kampányban sok olyan párt tűnt fel, amelyek semmilyen érdemi tevékenységet nem végeztek, de a törvény szerint nekik is járt az állami támogatás. Az egyéni jelölteknél már létezik ilyen korlátozás - ha valaki nem ér el 2 százalékos eredményt, vissza kell fizetnie a neki járó 1 millió forintos állami támogatást -, pártoknál azonban még nem volt.

Az ötlet nem új, erről már márciusban beszélt Gulyás Gergely, de a tavaszi ülésszakban mégsem nyújtották be a javaslatot - helyette jött a plakáttörvény. Gulyás most azt mondta, hogy a törvénymódosítás kétharmados többséget igényel, ezért a kormánypártok mellett legalább néhány ellenzéki képviselő támogatása is kell hozzá.