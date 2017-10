A Fidesz a bíróságot megelőzve akar ítéletet hirdetni

Czeglédy Csaba ügyvéd – aki az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben –, illetve (Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, jelenleg is előzetes letartóztatásban van, nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Az ügyének összesen 13 gyanúsítottja van.

A gyanú szerint Czeglédyék 2011 és 2016 között diákmunka-közvetítéssel foglalkozó céghálózatot alakítottak ki. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Humán Operátor Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével elkerüljék a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését, véli az ügyészség.

A gyanú szerint az okozott kár 3 milliárd forint, több ezer diákot érinthet a letartóztatott Czeglédyhez köthető iskolaszövetkezet fizetésképtelenné válása, sőt, nemcsak diákokat, de felnőtteket és nyugdíjasokat is érint a büntetőügy. Az utóbbi hónapokban megtudtuk még, hogy negyedmillió eurós, vagyis nagyjából nyolcvanmillió forintos kölcsönnel segítette ki a Gyurcsány Ferenc tulajdonában álló Altus Portfólió Czeglédy Csaba cégét, hogy az ügyészség az osztrák hatóságokhoz is fordult már jogsegélykérelemmel, illetve azt is, hogy Gyurcsány Ferenc épp az előzetesben ülő Czeglédy irodájával perli a Fideszt tiltott kampányfinanszírozás miatt, illetve rágalmazási perben a fideszes Buday Gyulát, aki szerint Czeglédy Csaba „a volt kormányfő és a baloldal strómanja”.

Czeglédy Csaba ügye tehát az igazságszolgáltatás rendszerében van, számlákat zároltak, nyomozók nyomoznak, ügyészek vizsgálódnak, Czeglédy előzetesben. Ezt az ügyet nem ütni, és azt nem rátolni valahogy az MSZP-re, DK-ra, Gyurcsányra politikailag elég szerencsétlen húzás lenne a Fidesztől, így természetesen hozzák is, amit kell: naponta adnak ki a témában közleményeket, sokszor az egyébként is kemény tényeken túl vadabbnál vadabb állításokkal.

Persze a kormánypárt itt azért nem áll meg: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter például az Európai Bizottsághoz fordul a Czeglédy-ügyben. Szerinte ugyanis Czeglédy „folyamatosan élvezte" Gyurcsány Ferenc politikai és anyagi támogatását, márpedig a volt miniszterelnök cégéhez uniós pénz is került. Ezért örülne, ha az Európai Bizottság tisztázná, minek minősül, ha ugyanabba a tulajdonosi körbe kerül a testület támogatása, ahonnan egy bűncselekménnyel gyanúsított személy is pénzt kap.

Szereptévesztésben a Fidesz

De a legerősebb szint nem ez, hanem a Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke által jegyzett „A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről” című parlamenti határozati javaslat. A javaslat ugyanis úgy mondja ki Czeglédy bűnösségét, hogy annak ügyében még vádemelésig sem jutott az igazságszolgáltatás. („Tekintettel a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó mintegy ezer fiatal munkavállalóra, akiket Czeglédy Csaba, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője és társai tudatosan megkárosítottak" – áll a határozati javaslatban.) Az pedig, hogy parlamenti határozati javaslatban „balliberálisozik” a Fidesz jogászszakértő üstököse, Gulyás, az már a konkrét vicc kategória.

A hatalmi ágak szétválasztása a demokratikus berendezkedés alapja. Márpedig ezt nem sikerül megugrania a Fidesznek, hiszen törvényhozói hatalomként bírói hatalmat játszik.

A határozati javaslatban az is benne van, hogy érdemes lenne vizsgálni, hogy a fent említett „balliberális" pártok finanszírozásának lehet-e köze a Czeglédy-ügyhöz, de azt nem pontosítja, hogy ezt kiknek, hogyan kellene vizsgálni, Gulyás maga pedig úgy fogalmazott, hogy a javaslat senkit konkrétan semmire nem kér fel, csak „FELVILLANTJA" a vizsgálat lehetőségét.

Ezután jött a két alföldi képviselő: Pócs János (Fidesz) és Boldog István (Fidesz) egy módosítót is benyújtott ehhez a határozati javaslathoz. Indítványuk úgy módosítaná a határozati javaslatot, hogy a kormány kártalanítsa a károsultakat, és ha később kimondaná a bíróság, hogy az MSZP és a DK felelőssége is megállapítható, például hogy a lopott pénzt pártfinanszírozásra használták, akkor a kifizetett kártalanítást ezen pártok állami finanszírozásából kell levonni.

A módosító még feltételes módban írja, bírósági ítéletekhez köti, de Hollik István (KDNP) már természetesen kijelentő módban mondja: „A Fidesz és a KDNP szerint azok a diákok, akik nem kapták meg a jogosan nekik járó munkabérüket Czeglédy Csaba cégétől, tulajdonképpen az MSZP-nek, a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek a károsultjai".

A Demokratikus Koalíció szerint egyébként házszabály- és alkotmányellenes a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezését sürgető kormánypárti határozati javaslat. A párt alelnöke, Varju László azt mondta, a parlamentnek nincs joga ítéletet hirdetni azelőtt, hogy jogerős bírósági döntés születne az ügyben.

Arra pedig, hogy több ezer diák azóta sem kapta meg a pénzét, Varju azt mondta, épp a hatóságok akadályozzák meg a kifizetéseket, mert lefoglalták a pénzt, zárolták a számlákat. Az MSZP-s Harangozó Tamás pedig a károsultak nagy számát tagadta, szerinte eddig összesen 18 emberről van szó, aki tudta igazolni a követelését, és ő is hozzátette: kifizetésüket a zárolt számlák akadályozzák.

Nincs még ítélet, de bűnös

A határozati javaslatot természetesen megszavazta a parlament gazdasági bizottsága. Hollik István a szavazás után tartott sajtótájékoztatóján gyakorlatilag azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy megvádolták-e már bármivel a hatóságok Czeglédyt, a felelősségét akkor is kimondhatják egy ilyen határozatban. Konkrétan a következő párbeszéd zajlott le Hollik és a Hír Tv munkatársa között:

– Riporter: Azt írják, Czeglédy Csaba tudatosan megkárosította őket.

– Hollik: Hát nem ez történt?

– Kimondják a bűnösségét.

– Igen de hát nem jutottak a pénzükhöz.

– Ezt nem a bíróságnak kell kimondani? Ezt önnek kell kimondani?

– Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy elfogadjuk-e tényként, hogy Czeglédy Csaba nem fizetett a diákoknak.

(Borítókép: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai kísérik Czeglédy Csaba ügyvédet a baloldal szombathelyi városi képviselőjét (k) a Szegedi Járásbíróságon 2017. június 15-én. - f otó: Bugány János / MTI)