Halálos baleset volt az M2-esen

Egy ember meghalt, amikor frontálisan összeütközött egy autó és egy kamion az M2-es autóút 27. kilométerénél, Göd közelében, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Jelenleg a műszaki mentés zajlik. A rendőrség azt írta, hogy az utat teljesen lezárták, a forgalmat a városokon átvezető 2-es útra terelik.

Az M2-es ezen a szakaszon csak 2x1 sávos, ráadásul az autóút bővítése miatt 60 km/órás sebességkorlátozást és előzési tilalmat vezettek be. Több olvasónk is arra panaszkodott, hogy emiatt a reggeli és a délutáni csúcsban óriási dugók vannak. Az is gyakran előfordul, hogy a záróvonal ellenére néhányan előzgetik a sort.

A NIF Zrt. korábbi tájékoztatása szerint az M2-es fejlesztése 2019 őszére készül el. Az M0-s és a Vác-dél csomópont között végig kétszer kétsávos lesz, és 110-zel lehet majd haladni.