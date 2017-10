Ezért sem dőlhetnek hátra Orbánék: nő a szavazási kedv, miközben sok az elégedetlen

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából október 11. és október 17. között közvélemény-kutatást végzett a pártok támogatottságáról, az eredményekből kirajzolódik néhány, a Fidesz szempontjából nyugtalanító tendencia.

A legnagyobb kihívás a kormánypártok számára, hogy bár mintegy 2,2 milliós táboruk van, a Fideszt nem támogatók száma 6,07 millió fő a friss kutatás szerint. Utóbbiak többsége két esetben lenne hajlandó egy ellenzéki összefogásra szavazni:

2,48 millión akkor, ha van reális esélye a győzelemnek; 2,64 millióan akkor, ha csak így lehet megakadályozni a Fidesz-KDNP újabb kétharmadát.

A két szám közti különbség a kutatás szerint az LMP és a Jobbik szavazótáborának hozzállásából adódik. Ha a győzelem a tét, az LMP-sek 75, a jobbikosok 47 százaléka voksolna balra, ha viszont a kétharmad megakadályozása, akkor már 81 illetve 65 százalékuk.

Az is aggaszthatja a kormánypártokat, hogy a választási kedv erősödik az országban, ugyanis a számukra az a legkedvezőbb, ha az ő biztos táboruk voksai minél nagyobb arányt tesznek ki az összes szavazaton belül. Annál is inkább, mert a mérések azt mutatják, kívülről nem hozott szavazókat a Soros-propaganda; ha egy nem Fidesz-szimpatizáns egyet is ért a migránsozással és Sorosozással, nem ez alapján dönti el, melyik párt mellé teszi az ikszet.

A szavazási kedv erősödése azért is aggaszthatja a Fideszt, mert a mérés szerint párhuzamosan növekszik az elégedetlenek aránya. 2016 novemberében még 39 százalék szerette volna, ha a Fidesz-kormány folytatja, illetve ugyanennyien akartak egy másik kabinetet, 2017. tavaszára viszont átvették a vezetést az új kormányt akarók (részesedésük 49 százalék), egy negyedik Orbán-kabinet hívei pedig kisebbségbe (32 százalék) szorultak. (Ez utóbbi adatról a Publicusnak nincs friss mérése, így azt nem látjuk, hogy a heves ellenérzéseket kiváltó tavaszi CEU-ügy óta hogyan alakult az új kormányt akarók aránya – ha az elégedetlenekéből indulunk ki, akkor itt is valószínű lehet némi visszaesés a tavaszi botrányok lecsengésével.)

Az utóbbi időben a kormány is egyre kevésbé tűnik magabiztosnak a 2018-as választásokat illetően, míg 2014-ben még az újabb kétharmadot könyvelték el sikernek, most már egy abszolút többséggel is megelégednének a frakcióvezető szavai szerint.

