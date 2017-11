A kormány szerint nem közpénzből fizeti az MVM a CÖF-öt

A parlamentben napirend előtt szólalt fel Szávay István jobbikos képviselő azzal kapcsolatban, hogy az MVM (Magyar Villamos Művek Zrt.) 508 millió forinttal támogatta tavaly a Civil Összefogás Fórumot (CÖF). A Jobbik ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett nemrég, amiért az MVM az adatvédelmi hatóság elnökének felszólítása ellenére sem adott tájékoztatást arról, hogy miért támogatták több mint félmilliárd forinttal a Fidesz-közeli civileket.

Szávay korábban azt mondta, hogy a CÖF ebből a pénzből valósított meg több kampányt is, mint a Jobbik lejáratása vagy a bohócos plakátkampány, amiben összemosták Gyurcsány Ferencet és Vona Gábort. Erről a jobbikos képviselő azt mondta korábban, hogy tiltott pártfinanszírozásnak és hűtlen kezelésnek számít. Az MVM pedig a közérdekű adatigénylés ellenére sem hajlandó kiadni az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, pedig ez törvénytelen.

Fotó: Marjai János Ifj. Lomnici Zoltán a CÖF szóvivője, a CÖKA közjogi kabinetjének vezetője és Csizmadia László a CÖF alapítója a szervezet újabb plakátkampányának sajtótájékoztatóján a budapesti Ötvenhatosok terén 2016. december 7-én

Szávay a hétfői napirend előtti felszólalásakor ismét elővette a témát, és arra volt kíváncsi, hogy ki a felelős azért a helyzetért, hogy az adatvédelmi hatóság elnökének felszólítása ellenére sem kapták meg 15 napon belül a kikért adatokat, ami egyébként törvényellenes. „Most sem fognak érdemben válaszolni. Sorosozni fognak, simicskázni fognak, és hogy honnan vannak a Jobbik plakátjai. Ezt már ismerjük" – mondta Szávay, majd megjegyezte, hogy régi bolsevik tempó az ellenfelet vádolni a saját bűneikkel.

Szávay arra is kitért, hogy Lázár János egy korábbi kormányinfón elismerte, hogy az MVM pénze közpénz, illetve emlékeztetett arra, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetekkel való kormányhatározat meghozásának idején a Jobbik szerette volna, ha a politikai befolyásoló erővel bíró, de belföldről finanszírozott szervezeteket is megvizsgálják, amilyen a CÖF is.

Csizmadia ugyanúgy kiszolgálta a kommunistákat 1989 előtt, mint most a Fideszt

– zárta a felszólalását Szávay a CÖF alapítóját említve.

A kormány részéről Aradszki András KDNP-s képviselő reagált Szávay kérdéseire. Aradszki minden valóságalapot nélkülöző, csúsztatott állításnak és puffogtatásnak nevezte a Jobbik vádjait, majd pontosan háromszor említette meg, hogy a párt „eladta a lelkét”. Ahogy Szávay megjósolta, Aradszki valóban felhozta Simicska Lajost és a Jobbik plakátfinanszírozását, de arról nem beszélt, hogy Simicska Lajos milyen meghatározó gazdasági szerepet töltött be a Fideszben egészen 2014-ig. A Jobbikot ekéző rész után aztán kitért a tényleges kérdéssorra is.

A társaság eredményesen működik, ez lehetővé teszi, hogy a társadalmi felelősségvállalási aktivitását saját forrásból fedezze, és számos közhasznú tevékenységet támogasson

– mondta Aradszki az MVM-mel kapcsolatban, és hozzátette, hogy a kérdésben szereplő információk nem közpénzre vonatkoznak, hanem az MVM vállalkozási tevékenységéből és vagyonából való kifizetésekre, amely során nem közpénzt költenek el, hanem saját forrásból gazdálkodnak. Éppen ezért Aradszki szerint az MVM Zrt.-nek más gazdasági szervezetekkel kell egy elbírálás alá esnie. És mivel szerint a kért adatok nem közügyre vonatkoznak, hanem vállalkozási tevékenységre, a kért információk nem közérdekűek.

Mivel az MVM nettó költségvetési befizető, évente 100-130 milliárd forintot fizet be, ezért nem hasonlítható össze a költségvetési pénzből működő szervezetekkel

– zárta le Aradszki, és annyit a végén még hozzátett, ha ebből az ügyből gyakorlat lesz, annak a magyar gazdaság és a polgárok látják a kárát. Arra a felvetésre Aradszki érdemben nem reagált, hogy adatvédelmi hatóság elnöke már felszólította az MVM-et az adatok kiadására.