December 15-ig csak részben lesz e-recept

Ugyan november elsejével hivatalosan is bevezették az e-recepteket Magyarországon, ezek december 15-ig még nem mindenhol fognak működni, a hazai patikák egy részének informatikai rendszerét ugyanis még nem sikerült alkalmassá tenni az új rendszerre. Ezután az időpont után viszont már nem lehet olyan patika Magyarországon, ahol nem tudják kezelni a digitális vényeket, mondta az Indexnek Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke.

Mint megírtuk, komoly zökkenőkkel indult november elején a hazai egészségügy digitális átállása. Az e-recept lényege, hogy azt az orvos már egy online rendszerbe írja fel a beteg nevéhez kapcsolva, és ezt kellene látnia a gépén a gyógyszertárosnak is. A gyógyszertárak jelentős része azonban nem tudott kapcsolódni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT), így nem tudták kezelni a digitális recepteket. Máshol ugyan működött a rendszer, de annyira lelassult az ügymenet, hogy hosszú sorok alakultak ki a gyógyszertárakban. A patikák jelentős része ezért kénytelen volt visszaállni az eddig használt hagyományos szoftverre.

Információink szerint az indulás nehézségeit az okozta, hogy az ország több mint 3000 patikájának közel kétharmada olyan szoftvert használ, amit a beszállító cégnek még nem sikerült megfelelően illesztenie az EESZT-hez. Hankó Zoltán, a gyógyszerészkamara elnöke az Indexnek azt mondta: az indulás napjaiban hozzájuk is érkeztek jelzések "bizonytalanságokról". A kamara elnöke szerint ez várható volt, hiszen közel 10 ezer egészségügyi szolgáltatót, köztük több mint 3 ezer patikát, emellett kórházakat, rendelőintézeteket és háziorvosi praxisokat kellett országos rendszerbe kapcsolni.

"Engem csak az érdekel, hogy a rendszer működjön. A kamara szerepfelfogása ebben a helyzetben nem az, hogy a helyzet bírálatával foglalkozik, hanem igyekszik minden szereplővel együttműködni a problémák orvoslására" - hangsúlyozta Hankó Zoltán. A kamara számára ezért most az a legfontosabb, hogy az átállás miatt se a betegek, se a patikák ne járjanak rosszul. Legfőbb elvárásuk az, hogy szoftver-, hardver- vagy hálózati problémák semmilyen módon ne hátráltassák a gyógyszerek kiadását és elszámolását.

Az egészségügyi Tér lényege A november elsejétől bevezetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) az orvosi ellátások, a rceptek, a beutalók, a laborvizsgálatok és egyéb leletek adatait egy országos online hálózatban rögzítik. Ezek így a betegeket kezelő minden orvos és gyógyszerész számára elérhetőek lesznek. Az EESZT-hez most 9591 egészségügyi szolgáltató, azaz háziorvos, gyógyszertár, valamint az állami rendelőintézetek és kórházak csatlakoznak. A magánorvosok, magánkórházak, fogorvosok és a mentők 2018 novemberében kapcsolódnak az EESZT-hez. Az új rendszer lényegéről és az adatvédelmi kérdésekről ebben a cikkünkben írtunk.

Az Index a múlt héten úgy értesült, hogy a lassulásokat vagy lefagyásokat alapvetően nem a netkapcsolat hibája okozta. A gyógyszertárak már évek óta hálózatba kötve működnek, gond nélkül zajlik a kommunikáció a társadalombiztosítással, a NAV-val és más szervekkel. Az EESZT-t is úgy tervezték, hogy ha valahol hosszabb-rövidebb időre meg is szakad az internetkapcsolat, a patikai rendszerek ettől függetlenül is be tudják olvasni a felírt recepteket, majd az adatok a hálózat helyreállása után jutnak el az egész országból elérhető központi szerverhez. A lassulásokat most az okozhatta, hogy sok patikában nem ilyen beállítást használtak.

Miután a hazai patikák különféle rendszereket használnak, már több egyeztetés is zajlott az ezeket működtető rendszergazdákkal, mondta Hankó Zoltán. A patikáknak november elsejéig kellett regisztráltatni magukat az EESZT-be, amit meg is tettek. A patikai szoftvereket karbantartó cégek azonban a normál üzemre szabott szakembergárdával dolgoznak, így nem tudták elvégezni egyszerre több tucat vagy több száz patika rendszerfrissítését. A visszajelzések alapján ezt a december 15-i határidőig mindenhol elvégzik.

Október 31-én megjelent egy miniszteri rendelet-csomag az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér használatáról. Ez azt tartalmazza, hogy december 15-ig a patikák még szabályszerűen járnak el, ha nem az EESZT-t használják. November 7-én megjelent egy olyan kormányrendelet is, ami biztosítja, hogy a gyógyszertárak a társadalombiztosítástól megkapják a támogatott gyógyszerek után járó térítést.

Ha az új rendszer hibáit kijavítják és rendesen fog működni, az e-recept, az e-beutaló vagy az e-beteglap jelentős előrelépést hozhat a magyar egészségügyben. Mint egy cikkben bemutattuk, a diagnózisok felállítását és a betegek kezelését nagyban megkönnyíti, hogy a különböző kórházakban vagy városokban dolgozó kezelőorvosok is láthatják ugyanannak a betegnek a kórtörténetét, laborvizsgálatának adatait, a röntgenek, CT-k vagy MR-ek képeit.

Az új rendszer számos új problémát is hoz. Az orvosok és a gyógyszerészek például csak az e-személyijükkel használhatják az EESZT-t. Mi történik például, ha egy orvosnak vagy gyógyszerésznek elloopják az iratait, hogy tud így dolgozni másnap? Hankó Zoltán erre azt mondta: ez valós probléma lehet, hiszen az országban 600 olyan patika működik, amelyben csak egy gyógyszerész dolgozik, ráadásul ezek jelentős része egy településen vagy körzetben egyedüliként lát el szolgálatot. Egy hiányzó e-személyi ebben az esetben ellátásbiztonsági problémát okozhat, miközben egy új irat beszerzése akár 2 hétbe is telhet. Hankó Zoltán azt mondta: a gyógyszerészeknek ezért lehetővé teszik, hogy ilyen esetben átmenetileg egy gyorsan hozzáférhető token segítségével lépjenek be a rendszerbe.