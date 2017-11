Miért hoz össze Momentum a Fidesznek egy sorosozós népszavazást?

Népszavazás ugyan nem lesz a választásokig a civiltörvényről, a Momentum azonban pár napon belül elindítja az aláírásgyűjtést. A momentumosoknak kapóra jött ez az akció, amellyel még értékes adatbázist is építhetnek. A Fidesz meglepődött a Kúria döntésén, de nem tojt be. Ellenkezőleg: nekik is jól jön ez a népszavazási akció, hiszen erősíti a kormányzati Soros-kampányt.