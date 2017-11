Fideszes terror, kispöcsözés és zaklatás a városházán

Hatvan irányítását lényegében átvette a polgármestertől egy fideszes államtitkár bizalmi embere.

Övé volt a hatalom, d urván beszélt a dolgozókkal, egy kolléganőtől azt kérte, forduljon meg, mert „jó a segge”.

A polgármester végül kirúgta őt, a vitájuk perbe torkollott. A fentieket a perben eskü alatt vallották a tanúk, így a bíró első fokon igazoltnak találta az állításokat.

Ez a bizalmi ember, Tóth Csaba erős befolyással van a megyei EU-s támogatásokra. Hatvannak szinte semennyi EU-s pénz nem jut.

Egy nagyon kemény fideszes irányítási rendszerre és annak hangulatára világít rá egy most véget ért munkaügyi per elsőfokú, nem jogerős ítélete. A helyszín Hatvan, amiről elég sokat írtunk már. Ez a mostani per is ráerősít a cikkeinkben korábban feltárt ügyekre, illetve még ezeknél is súlyosabb dolgok derültek ki a tárgyalásokon.

Röviden a lényeg: a várost sokáig a fideszes Szabó Zsolt vezette, de amikor az összeférhetetlenségi törvény miatt 2014-ben el kellett engednie a polgármesterséget, hogy államtitkár maradhasson, Horváth Richárd addigi fideszes alpolgármester követte őt a poszton. A városházán viszont maradt Szabó kabinetfőnöke, Tóth Csaba, továbbra is kabinetfőnökként. Tóthot egy idő után végül kirúgta a polgármester, mire ő munkaügyi pert indított.

Ezen az egyébként nyilvános tárgyalásokkal zajló peren tárult fel az eskü alatt tett tanúvallomásokból, majd az elsőfokú ítéletből, hogy mi volt a köztes időszakban, hogyan is dolgozott az államtitkár meghosszabbított kezeként kabinetfőnökként Tóth.

Kiscsávózott, kispöcsözött

Az egy dolog, hogy – a tanúk vallomása szerint legalábbis, amit aztán a bíró érdemi ellenvallomások hiányában bizonyítottnak tekintett – Tóth magához vette az irányítást, beleszólása volt kinevezésekbe, kirúgott embereket, városházi jutalmazásokat intézett. Nem engedelmeskedett Horváth Richárd polgármesternek, holott a munkaköri leírása szerint kabinetfőnökként kellett volna, hogy ő és Szabó Zsolt vezették a kabinetüléseket és számoltattak be mindenkit.

Ennél sokkal durvább, hogy ezt milyen stílusban és módszerekkel tette a tanúvallomások szerint. A munkatársaival arrogánsan beszélt, fenyegetőzött, „kiscsávózta”, „kispöcsözte” őket,

amikor pedig egy kolléganője belépett a szobába, más férfi kollégák előtt hangosan közölte vele, hogy forduljon meg, mert jó a segge.

Volt, aki sírva fakadt, úgy kiabált, káromkodott vele Tóth. Az már csak hab a tortán, hogy közben – a vallomások szerint – az önkormányzat sofőrös autóival furikázott, és utaztatta a családtagjait és ismerőseit is mindenféle engedély és jóváhagyás nélkül.

Az amúgy egykor még Szabó Zsolt keze alá dolgozó, a poszton őt követő polgármesternek egy idő után elege lett Tóthból, elkezdtek szembefordulni egymással, a vitájuk egy idő után odáig fajult, hogy a nagy informális hatalommal rendelkező Tóth gyakorlatilag letiltotta Horváthot a városi tévéből és újságból, de még az önkormányzati üdvözlőkártyákról is, és mindenhol csak Szabó Zsolt államtitkár szerepelt. Horváth végül bizalomvesztésre hivatkozva rúgta ki Tóth Csabát. A polgármestert pedig időközben a Fideszből távolították el, úgyhogy a párt nélkül csinálta végig a népszavazási kampányt is a menekültek ellen, de ez mellékszál.

A Fidesz bosszúja: megvonták az EU-s pénzt

A bíróságon Tóth egyébként tagadott, azt mondta, mindent jogszerűen intézett, a polgármestert tájékoztatta mindenről, kollégáival együttműködött, támogatta őket, a helyi médiában nem tiltotta le a polgármestert. A bíróság a tanúvallomások alapján azonban első fokon jogosnak ítélte az elbocsátást.

A Fidesz-hatalom viszont már a kirúgás után úgy döntött, hogy bosszút áll.

Nem azzal, hogy Tóth munkaügyi pert indított, az még akár természetesnek is nevezhető. Hanem azzal, hogy a helyi döntéshozók egy ideje egész egyszerűen nem adnak EU-s pénzt Hatvannak.

Még tavaly írtuk, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatokból 15-öt adott be Hatvan, ezeket a kormány (illetve főszereplőként a Nemzetgazdasági Minisztérium) elfogadta, ám a megyei Fidesz, illetve a megyei közgyűlés megvétózta. Közben a szomszédos Lőrinci és Heves látványosan nyerte a pénzeket. Emlékeztetőül: a Heves megyei Fidesznek Szabó Zsolt, a megyei közgyűlésnek pedig Tóth Csaba az alelnöke, utóbbi elnöki jogkörben dönthet a TOP-os pénzekről.

Az idén úgy áll a helyzet, hogy Hatvan 19 pályázatot adott be, összesen 6,4 milliárd forint EU-s pénzt próbált szerezni. Még nincsenek végleges adatok, de most úgy tűnik, ezek közül egyetlen beadvány nyert csupán, mégpedig 22 millió forintot. Ez 0,3 százalékos „siker”. Úgy tudjuk, Tóth Csaba az előterjesztések szövegén is módosított.

Tehát még egyszer: a hatvani EU-s milliárdokról az a Tóth Csaba (is) dönt, akinek két éve elmérgesedett a viszonya a várossal, sőt, egészen mostanáig perben is állt vele, illetve, ha fellebbez, továbbra is perben állnak majd.

És valahogy nem is nagyon akar Hatvanba menni a pénz.

