1 millió 295 ezer ember válaszolt eddig a nemzeti konzultáció kérdéseire

Sokadik Kormányinfóját tartja Lázár János a parlamentben.

Az első újságírói kérdés arra vonatkozott, mi a véleménye Guy Verhofstadt véleményéről, miszerint a nemzeti konzultáció így ebben a formájában antidemokratikus, ráadásul antiszemita felhangja is van. Lázár elmondta, hogy a kormány a leghatározottabban visszautasítja az Európai Parlament liberális frakciója vezetőjének megjegyzését. A konzultációt csütörtök délig 1 millió 295 ezer ember küldte vissza, és ez a kimagasló szám mutatja, hogy az emberek véleményt akarnak mondani.

Soros Györgynek sok alkalmazottja, barátja és kitartottja van Brüsszelben, Guy Verhofstadt is közéjük tartozik.

- tette hozzá később Lázár.

Lázár elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter megkapta a választ Brüsszelből arra a kérdésre, hogy támogatja-e az EU a határkerítésünk fenntartásának költségeit, konkrétan a felét. Az Európai Bizottság azt válaszolta, nem tartja indokoltnak ennek a kerítésnek a finanszírozást. lázár szerint nem korrekt, hogy Bulgáriában támogatják a kerítést itt nem. Kérdésre, hogy mit tesznek, Lázár azt mondta, újra elküldik a kérésüket a bizottságnak.

Méltatlan, hogy megfosztanak minket a számunkra jogos támogatások elérésétől

– mondta Lázár.

TAO-pénzek

Megkérdezték Lázártól, nem tudja-e, hogy a legutóbbi Kúria döntését, miszerint nyilvánossá kell tenni, hogy a TAO-pénzeket. Ahogy írtuk, a kihirdetett jogerős ítéletében a Kúria kimondta, hogy a társaságiadó-kedvezmény terhére a vállalkozások által a sportegyesületeknek juttatott pénzügyi támogatások (TAO) közpénznek, a felhasználásuk részletei pedig így közérdekű adatnak minősülnek, tehát azokat kérésre ki kell adni

Lázár erre név szerint kezdett el támadni egy bírót. Azt mondta, van az országban egy bíró, Baka András, aki haragszik a kormányra és a Fideszre, egy hivatali státuszváltás miatt nagy a sértettsége, és érdekes, hogy minden TAO ügy hozzá kerül a Kúrián. A strasbourgi bíróság egyébként 2014-ben mondta, ki, hogy Baka Andrást azért váltották le a Legfelsőbb Bíróság éléről, mert bírálta a kormánykoalíció törvényeit.

Érdekes döntések születnek a kúrián a TAO-val kapcsolatban, nem tudom ezek hová vezetnek

– mondta Lázár, aki valami furcsa ötlettől vezérelve azt hozta példának, hogy ezek után akkor majd ha valaki családi adókedvezményben részesül, akkor majd be kell számolnia, hogy milyen kabátot és cipőt vett a gyerekének és mennyiért? Azt nem tudta megmondani, hogy mit fognak tenni az érintettek.

Tállai Mol-akciója rendben volt

Megkérdezték Lázárt Tállai mezőkövesdi benzinolcsósításáról is. Lázár szerint nagyon helyes, amit Tállai tett, sőt szerinte

Egy egyéni képviselőnek ez a kutya kötelessége

Majd azzal folytatta a miniszter, hogy őt meglepte, hogy vannak kutak, ahol eltérő a benzin ára, mint más kutakon. Szerinte először azt kell tisztázni, hogy a konkrét kútnál a Mol árulja a benzint, vagy kiskereskedő, majd azt kell megkeresni, aki konkrétan árulja. Ő maga is megkeresné, ha Hódmezővásárhelyen is jeleznék ugyanezt a problémát, megpróbálná megérteni, miért annyi a benzin ára az adott kúton. Sőt, ő azt gondolja, több képviselőtársa is utána fog járni.

Hozzátette, a Mol szűkszavúan nyilatkozott, őt érdekelné, mi a Mol véleménye az ügyről.

Ezt a Molnak kell tisztázni. Az egész ügyhöz a kormánynak és a NAV-nak semmi köze

– mondta Lázár.