A sajtónak inkább nem hirdették meg Rogán fórumát

"Elfelejtették" a nyilvánosság előtt meghirdetni, hogy Rogán Antal is tart nemzeti konzultációs fórumot - írja a Magyar Nemzet. Márpedig tartott, mégpedig Debrecenben.

A lap emlékeztet rá, hogy a kormánypárt vezető politikusai október 11-én kezdtek országjárásba, amelyet a tervek szerint pénteken fejeznek be. A Fidesz honlapján hetente frissültek a konzultációs fórumok helyszínei és időpontjai, ám a közelmúltban egyetlen alkalommal sem jelezték, hogy Rogán Antal is tartana konzultációs fórumot. Ennek okára a Magyar Nemzet rákérdezett a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztályánál is. Válaszul a Borsod Online című megyei lap Rogán Debrecenben tartott fórumáról szóló cikkének linkjét küldték el, bizonyítva, hogy a miniszter mégis részt vett ilyen rendezvényen. A link mellett a sajtóosztály az alábbi megjegyzést is tette: „Javasoljuk, hogy máskor a kérdés feltevése előtt alaposabban tájékozódjon.” A Magyar Nemzet szerint a kabinetiroda válasza azért is cinikus, mert bár a fideszes politikusok és főként miniszterek fórumairól az állami hírügynökség, az MTI rendszeresen beszámolt, Rogán Antaléról még ők sem tették.

A lap újabb kérdést intézett a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy megtudják, miért nem hirdették meg a Fidesz oldalán Rogán fórumát a többi politikuséval ellentétben, ám erre már nem kaptunk választ. Az, hogy a miniszter debreceni rendezvényét inkább nem verték nagy dobra, már csak azért is visszás, mert egyébként éppen ő felel a kormányzati kommunikációért.