Soros a Soros-tervről: Ez hazugság!

Cáfolta Soros György a kormány nemzeti konzultációs kérdőívének tartalmát – derül ki a milliárdos alapítványa, az Open Society Foundations Indexnek küldött közleményéből. A közlemény Soros álláspontjának tekinthető.

„A nemzeti konzultációs kérdőív állításai csúsztatásokat és nyilvánvaló hazugságokat tartalmaznak, amelyek célja, hogy szándékosan félrevezessék a magyarokat Soros György bevándorlókra és menekültekre vonatkozó álláspontjáról. A magyar kormány képviselői szintén tévesen állítják, hogy Soros György irányítja az Európai Unió döntéshozatali folyamatát. Valójában a migrációs válság kezelésére vonatkozó döntéseket az EU tagállamai, intézményei hozzák, ezeknek részese a magyar kormány is” – olvasható a közleményben.

A közlemény szerint miközben „Magyarország egészségügyi és oktatási rendszere aggasztó állapotban van és a korrupció mindent áthat, a jelenlegi kormány külső ellenséget kreál, hogy ezekről a problémákról elvonja állampolgárai figyelmét” .

„A kormány Soros Györgyöt választotta ki erre a célra, és nagyszabású Soros-ellenes médiaháborút indított, amelynek költsége több tízmillió euróra rúg az adófizetők pénzéből, felszítja az iszlámellenes hangulatot, és olyan antiszemita szófordulatokat használ, amelyek az 1930-as éveket idézik” – írják.

Fotó: Pelsőczy Csaba / Miniszterelnökség Orbán Viktor fogadja Soros Györgyöt a Parlamentben 2010-ben

A közlemény emlékeztet arra is, hogy Soros az 1980-as években kezdte meg jótékonysági tevékenységét Magyarországon, és 1984-ben alapítványt hozott létre. Azóta a magyaroknak juttatott segítsége nagyjából 350 millió eurót tesz ki, és ezt az összeget ösztöndíjakra, egészségügyi szolgáltatásokra és humanitárius erőfeszítésekre fordította: többek között 1 millió eurót juttatott a 2010-ben bekövetkezett vörösiszap-katasztrófát követő újjáépítésre. „Jelenleg a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatásához, a hajléktalanság problémájának kezeléséhez és a vidéki Magyarország közlekedésének fejlesztéséhez járul hozzá” – írják, majd sorra veszik a konzultáció állításait.

Csúsztatások és hazugságok a kormány propagandájában

A kormányzati propaganda szerint „Soros György arra akarja rávenni Brüsszelt, hogy évente legalább 1 millió bevándorlót telepítsen az Európai Unió területére, így Magyarországra is”.

Soros szerint ez hamis állítás. Egy 2015-ös kommentárban Soros György azt mondta, hogy a Szíriában folyó háború miatt az Európai Uniónak „az előrelátható időszakban legalább egymillió menekültet kellene befogadnia évente. És hogy ez megoldható legyen, a terhet igazságosan kell elosztani” (Rebuilding the Asylum System, Project Syndicate, 2015. szeptember). Egy évvel később, miután a körülmények megváltoztak, azt javasolta, hogy az Európai Unió vállaljon kötelezettséget arra, hogy „csupán 300 000 menekültet fogadjon be évente” (Saving Refugees to Save Europe, Project Syndicate, 2016. szeptember 12.).

A kormány szerint „Soros György a brüsszeli vezetőkkel együtt azt is el akarja érni, hogy az EU tagállamai, így Magyarország is, bontsák le a határvédelmi kerítéseket, és nyissák meg a határokat a bevándorlók előtt".

Ezzel kapcsolatban a közlemény leszögezi: Soros György világosan hangot adott annak a meggyőződésének, hogy „az Európai Uniónak vissza kell szereznie az ellenőrzést határai felett.” Soros György úgy gondolja, hogy „az Európai Uniónak közös mechanizmust kell létrehoznia annak érdekében, hogy megvédje határait, elbírálja a menedékjogot kérelmezők beadványait és elhelyezze a menekülteket (Saving Refugees to Save Europe, Project Syndicate, 2016. szeptember 12.)”.

A kormány szerint a „Soros terv része, hogy a nyugat-európai országokban összegyűlt bevándorlókat Brüsszel kötelezően ossza szét, különös tekintettel a kelet-európai országokra. Ebben Magyarországnak is részt kellene vennie.”

Ezzel szemben a menekültválságot tárgyaló legutóbbi kommentárjában Soros György azt javasolta, hogy „a menekültek elhelyezése épüljön önkéntes alapokra”. Kiemelte, hogy „az EU nem kötelezheti tagállamait, hogy befogadjon olyan menekülteket, akiket nem akar, vagy hogy a menekültek olyan helyre menjenek, ahol nem szívesen fogadják őket (Saving Refugees to Save Europe, Project Syndicate, 2016. szeptember 12.)”.

A kormány szerint a „Soros-terv alapján Brüsszelnek arra kellene köteleznie minden tagállamot, így Magyarországot is, hogy minden bevándorlónak fizessen 9 millió forint (28 000 euró) állami segélyt."

Ezzel szemben a közlemény azt írja: Soros György nem mondta azt, hogy Magyarországot arra kellene kötelezni, hogy 9 millió forint állami segélyt fizessen minden bevándorlónak. Azt mondta, hogy „a megfelelő finanszírozás kritikus. Az Európai Uniónak 15 000 eurót kellene juttatnia minden menekültnek az első két év mindegyikében a lakhatási, egészségügyi és oktatási költségek fedezetére, és hogy a menekültek befogadását vonzóbbá tegye a tagállamok számára (Rebuilding the Asylum System, Project Syndicate, 2015. szeptember 26.).”

„Ez egyértelműen olyan juttatás lenne, amelyet az Európai Unió ad Magyarország számára. Tavaly Soros György bejelentette, hogy 430 millió euróval kíván hozzájárulni személyes vagyonából ennek a finanszírozásához »olyan befektetések céljára, amelyek kifejezetten a bevándorlók, menekültek és a befogadó közösségek szükségleteit fedeznék.« (Why I’m Investing $500 Million in Migrants, The Wall Street Journal, 2016. szeptember 20.)” – olvasható a közleményben.

Soha nem mondott Soros ilyeneket

A kormány szerint Soros György „azt is el akarja érni, hogy a migránsok enyhébb büntetést kapjanak az általuk elkövetett bűncselekményekért”.

Csakhogy Soros György soha nem tett ilyen kijelentést. „Ez hazugság” – írják.

A nemzeti konzultáció 6. állítása: „A Soros-terv célja, hogy az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy az illegális bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen.”

Soros György soha nem tett ilyen kijelentést. Ez hazugság

– írják a közleményben.

Szerintük az is hazugság, hogy a „Soros-terv része, hogy politikai támadást indítsanak a bevándorlást ellenző országok ellen, és kemény büntetésekkel sújtsák őket”. Mint írják, Soros György soha nem tett ilyen kijelentést.

Borítókép: Huszti István / Index.