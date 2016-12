Kis híján hazavágta a karácsonyt a csomagküldők bénázása

Lehet, hogy csak a régenmindenjobbvolt nosztalgiája beszél belőlem, mindenesetre határozottan úgy emlékszem, hogy nagyjából 12-14 éves koromig a karácsony minden évben arról az izgalomról szól, hogy vajon mi is lesz majd a fa alatt. Azóta viszont kénytelen voltam elkönyvelni magamban, hogy reménytelenül a múltba veszett ez az izgalom, a meglepetések teljesen kivesztek az év legfontosabb konzumünnepéből.

Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna.

Idén ugyanis sikerült megidézni a gyerekkori izgalmakat a karácsonyi ajándékozás kapcsán, hiszen az utolsó pillanatig nem tudtam, hogy vajon mi is lesz a fa alatt. A dolog szépséghibája csak annyi, hogy ezúttal az izgalmakat nem az ajándék maga, hanem a posta, a webshopok és a csomagküldő szolgálatok hármasa szolgáltatta, amelyek elég sokat tettek azért, hogy jó néhány magyar családnak körömrágós karácsonya legyen.

Az idei karácsonyi szezon ugyanis logisztikai katasztrófát hozott Magyarországon, rengeteg online rendelt csomag akadt el raktárakban, számtalan küldeménynek veszett nyoma hetekre, sokszor még a november végi Black Friday akciók alatt rendelt termékeket sem sikerült kiszállítani, vagy ha igen, épp hogy csak a szenteste előtti napokban.

A dolognak sok összetevője volt, de a legfontosabbak, hogy

idén a vártnál nagyobbat nőtt az e-kereskedelem, erre pedig sem a webshopok, sem a csomagküldők nem voltak felkészülve, miközben a Magyar Postánál hosszabb ideje tartó hiányosságok, és az általános kereskedelmi munkaerőhiány is rátett egy lapáttal.

Káosz mindenütt

Korábbi felhívásunkra jó néhány olvasói panaszt kaptunk a csomagok elmaradásáról, heteken át húzódó rendelésekről, de a szerkesztőségen belül is többen jártak így.

Számos olyan esetről írtak nekünk, amikor külföldről rendelt áruk hiába érkeztek meg néhány napon belül az országba, utána hetekig dekkoltak a postánál, és karácsonyra sem érkeztek meg.

Volt olyan tapasztalt olvasónk, aki számítva a karácsonyi őrületre, már októberben megrendelt mindent, de hatból csak egy külföldi csomagja ért célba.

Persze messze nemcsak nemzetközi csomagokkal volt probléma, számos belföldi küldemény elkallódott, mind a postánál, mind futárszolgálatnál, egy olvasónk küldeményét például két hét alatt nem sikerült elvinni Budapestről az onnan 40 kilométerre lévő Martonvásárra.

Egy másik esetben 3 ezer forintért adott fel egynapos kézbesítésre a postán olvasónk egy küldeményt, ami egy hét alatt sem érkezett meg.

Sok olyan történetet írtak meg nekünk, amikor a magyar webshopnak több mint egy hetébe telt, mire átadta az árut a futárszolgálatnak, ahol tovább dekkolt a karácsonyi ajándék; olvasóink szerint az eMagnál és az Extreme Digitalnál is több ilyen eset volt, de még a H&M-re is panaszkodtak.

Míg tehát idén egyre többen akarták Magyarországon is az otthonuk kényelmében, a zsúfolt plázáktól távolmaradva, néhány kattintással elintézni a karácsonyi bevásárlási parát, erre láthatóan a nemzet e-kereskedelmi logisztikája nem volt felkészülve, így pedig a parakerülő kényelemből csak még nagyobb para lett.

Látszólag a 21. század túl korán kopogtatott be a magya gazdaságba, vagy csak hirtelen túl sok pénzük lett a magyaroknak, amire viszont csak kevesen számítottak.

A posta tagad

Azt már korábban lehetett tudni, hogy a Magyar Postánál gondok vannak, és ezeket a gondokat tovább tetézte, hogy még a nyugdíjasoknak szánt Erzsébet-utalványokat is ki kellett vinniük a karácsonyi csúcsforgalomban. Ennek hátteréről itt írtunk bővebben.

A karácsony előtti napokban még irodai dolgozók is beszálltak a csomagkiszállításba saját kocsijaikkal, az alulfizetett és túlterhelt postásokat pedig állítólag maga a fekete öves szakszervezet-lenyugtató hírében álló Fónagy János államtitkár próbálta jobb belátásra bírni.

Az egészben viszont a legmeglepőbb, hogy

a posta hivatalos kommunikációja szerint nem is volt semmiféle gond.

Legalábbis az Indexnek elküldött kommunikéjükben

kategorikusan cáfolják (bár cáfolatot nem adtak, tehát valójában csak tagadták), hogy nem voltak felkészülve az év végi forgalomfelfutásra;

az elmúlt két hónapban mindent megtettek, hogy az év végi küldeményforgalom kezelése rendben menjen;

és bár “lehettek olyan napok és területi egységek, amikor a feldolgozásban és kézbesítésben előfordulhattak torlódások”, a küldemények kézbesítésének háromnegyedét határidőn belül teljesítette a posta;

a megcsúszott küldeményeket pedig “szinte maradéktalanul három munkanapon belül eljuttatják a címzettekhez”.

Magyarul a posta szerint olvasóink és kollégáim vélhetően csak hallucináltak, ami egyébként az év végi mámorban nem elképzelhetetlen, bár ilyen hosszú ideig, egyszerre ilyen sokaknál legalábbis ritkán fordul elő az extrém haluzás. A posta szerint egyébként valóban voltak olyan irodai dolgozóik, akik beálltak kiszállítani, de ők ezt önkéntesen tették.

Mások elismerik

A postával szemben az Extreme Digital, az eMag és a DPD futárszolgálat elismerte, hogy a vártnál erősebb volt a karácsonyi forgalmuk, és ezzel nehezen birkóztak meg. A DPD kérdésünkre azt írta, hogy mind a csomagszállítók, mind a webáruházak

15-20 százalékkos növekedésre számítottak az év végi időszakban, ezzel szemben a forgalom 40 százalékkal nőtt,

sőt voltak napok, amikor még jobban.

Az eMag szerint ők november végén, a Black Friday akciókban több mint 315 ezer terméket adtak el, aminek nagy része már megérkezett. Viszont ez olyan váratlan mértékű megrendelésszám volt, ami szerintük a piacon lévő futárszolgálatok kapacitását jóval felülmúlta, ezért voltak a gondok.

A tescós kiszállítással is voltak problémák Nemcsak az ajándékokkal volt fennakadás, a Tesco házhozszállításával is voltak problémák a karácsony előtti napokban, egyik olvasónknak például pont a karácsonyi nagybevásárlásának kiszállítását mondták vissza az utolsó pillanatban. A cégtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rendeléseik nagyjából 2 százalékát kellett visszamondaniuk, mert megugrott a táppénzen lévő munkatársaik száma, illetve a nagy forgalom miatt nem ment zökkenőmentesen a kiszállítás. A lemondott rendelések után 3000 forintos kuponokat adtak a hoppon maradt vásárlóknak.

A karácsonyi szezonbeli tapasztalatairól megkérdeztük a DHL-t, de tőlük nem kaptunk választ.

A GLS futárszolgálat viszont közölte, hogy a csúcsnapon több mint a dupláját kellett kezelniük a szokásos csomagmennyiségnek, de ennek ellenére a küldemények 99 százaléka esetén a vállalt másnapi határidőn belül megkísérelték a kézbesítést. Azt is leszögezték, hogy szerintük a csomagkihordási gondokról szóló sajtóhírek “rengeteg szükségtelen többletmunkát jelentettek és sok partnerünknek üzleti veszteséget okoztak”, bár azt is jelezték, hogy ezért nem követelnek kártérítést az Indextől.

A GLS-ről egyébként valóban nem hallottunk panaszt, bár volt olyan olvasónk, aki szerint hozzá a GLS futár civilben, személyautóval érkezett. De egy kollégánknak nagy meglepetésére a posta helyett is a GLS hozta ki hosszú ideje raktárakban hánykolódó (illetve vélhetően inkább csak dekkoló) csomagját, bár a posta kérdésünkre tagadta, hogy ilyen előfordulhatott volna.

Vannak még karácsonyi csodák

Amint a fenti sztori jelzi, nemcsak bosszúságot, néhol meglepetéseket is okozott a karácsonyi csomagkáosz, több helyről is hallottunk olyan történetet, hogy már teljesen feladták a reményt, amikor az ünnep előtti utolsó napokban hirtelen megérkezett az elveszettnek hitt vagy heteken át hánykolódó csomag.

A visszajelzések alapján kifejezetten jól vizsgázott az idén először Magyarországra is ingyen szállító Amazon.de, sok helyen jóval a vállalt szállítási időpont előtt indulhatott a csomagbontogatás.

Ami egyébként vélhetően annak is köszönhető, hogy az Amazon egyfelől egy jó nagy globális logisztikai-kereskedelmi cég, ahol minden eszméletlenül olajozottan megy, másrészt az eszméletlen olajozottság érdekében tényleg az ég világon mindent bevetnek, így például a karácsonyi szezonra rengeteg idénymunkást vesznek fel, akiket a postához hasonlóan alacsony bérért halálra dolgoztatnak. A helyzetre jellemző, hogy egyes helyeken a raktár környékén, sátrakban alszanak az Amazon ideiglenes alkalmazottai, mert nem engedhetik meg maguknak a munkába ingázást.

Az Amazonnak tehát csepp a tengerben, ha mondjuk Magyarországról éppen 40 százalékkal vagy akár 100 százalékkal nő hirtelen a megrendelések száma. Ellenben a belföldi cégek láthatóan nehezen tudtak megbirkózni vele, hogy Magyarországra idén hirtelen rájött az internetes rendelési láz.

Jövőre folytatjuk

Márpedig a mostani tendenciák alapján a magyarok vásárlóereje jövőre is erősen növekedni fog, szóval jó lenne, ha a cégek elkezdenének addig is felkészülni a 2017-es rohamra, mert ellenkező esetben 2017-ben is izgalmas karácsonyunk lesz.

Vagy szomorú, esetleg csak szarkasztikus, de legalábbis furcsa. Hiszen nekem azért végül befutott a csomag, de egy kollégám például nem járt ilyen jól a három hete megrendelt ajándékaival. Ő úgy oldotta meg problémát, hogy

a postán 200 forintért vettem küldeményes kartondobozt, beleraktam egy "hamarosan kézbesítjük" cetlit, becsomagoltam szépen, és ezt kapják most a valódi ajándék helyett.

Boldog karácsonyt!