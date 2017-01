Fico az új Orbán a visszamenőleges rezsiharccal

Robert Fico is eltanulhatta az Orbán Viktor által mutatott szabályozási módszereket, mivel ők is hasonló, kézi vezérlésű rezsicsökkentésbe fognak. Egészen pontosan

visszamenőleges rezsicsökkentés

A cél. Azzal kampányol a választók felé, hogy tépjék szét bátran januári energiaszámlákat, mert azok túl magas összeget mutatnak, a hivatkozik a Napi.hu az Új Szóra. És majd kapnak újat.

Legyen olcsóbb minden, és kész

Egyben Fico utasította a helyi Árszabályozási hivatalt, hogy adjanak meg új, alacsonyabb árakat. Igazából először mindezt egy hete mondta, csak azóta az energiaszolgáltatók rászóltak az emberekre, hogy Fico érdekes gondolatai ellenére fizessék csak ki a gázt és a villanyt rendesen.

Fico erre újabb nyilvános számlatépésekbe fogott. Emellett azt is beígérte, hogy törvényt módosít, ha túl nagy lesz a kilengés az energiaárakban a későbbiekben akár, ami viszont már egy kissé más téma.

A baloldali Smer, a szlovák kormánypárt a nagy rezsiháborúban közben azért szintén látványosan bénázott is, vasárnap Pellegrini miniszterelnök-helyettes még azt mondta, hogy a számlákat ne tépjék szét, de ne is fizessék be.

Mire gondolhatott a hivatal?

Az is igaz közben, hogy az energiaárakat beállító hivatal se volt a szakmaisága csúcsán, először bejelentették, hogy az új rendszerük alapján januártól 4,6 százalékkal csökken villany ára, ehhez képest a keleti országrészben sok helyen megduplázódtak az árak.

Fico szerint különösen az önkormányzatok szívták meg az új árképleteket, szerinte például Besztercebánya megyében volt olyan önkormányzat, amelynek a tavalyi 239 ezer euró helyett közel 640 ezret kellene fizetnie a közvilágításért éves szinten.