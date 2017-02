Hiába emelkednek a bérek, így se találni munkást

Hiába szeretnének több embert felvenni a magyar vállalkozások, állításuk szerint még relatíve magas bérajánlatokkal is nehézséget okoz új munkásokat találni.

A telephelyek közelében általában még úgy sem tudnak új embereket felvenni, ha jól megfizetnék őket, több pozícióban pedig aggasztó munkaerőhiány tapasztalható, írja a Világgazdaság a Humán Centrum munkaerő-toborzó felmérése alapján.

Ez a jelenség a közép-magyarországi régióban a leggyakoribb, de nagyobb mértékben megfigyelhető a közép- és nyugat-dunántúli területeken is. Az új munkatársak megtalálását az is hátráltatja, hogy a munkaügyi (HR) osztályokon is munkaerő- és tudáshiány van, így már eleve rossz helyzetből indulnak.

A felmérés alapján persze a legfőbb gond még mindig az alacsony bérszínvonal, ám messze nem ez az egyetlen oka a munkaerőhiánynak.

A cégek szerint

a betanított, a segéd- és szakmunkások, valamint az ügyviteli alkalmazottak a legkeresettebbek.

Szintén számottevő a különböző mérnökök (építész- folyamat- minőségbiztosítási- és villamosmérnök),

illetve a gyakorlati tudással és tapasztalattal rendelkező szakértők, specialisták hiánya.

Az is látszik a felmérésből, hogy egyre népszerűbb Magyarországon a munkaerő-kölcsönzés, azaz hogy a vállalkozások egy külön erre specializálódott cégtől "kölcsönzik ki" bizonyos időre a munkásokat. Ez mára a cégek 36 százalékánál bevett szokás. Egyre többen vannak azok is, akik a diákmunkában gondolkoznak, 30 százalék bővíteni tervez e téren.