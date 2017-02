Elektromos autókba kényszerítenék a taxisokat

Pár éven belül teljesen eltűnhetnek a hagyományos hajtású taxik Budapestről, tudta meg a Napi.hu Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettestől.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ugyanis azt javasolta a fővárosi önkormányzatnak, hogy hozzanak olyan szabályozást, amely szerint Budapesten pár év türelmi idő elteltével csak zéró emissziós gépkocsival lehessen taxizni. Az NGM javaslata szerint

2020-tól már csak elektromos autó kaphatna engedélyt,

2023-tól pedig kizárólag zéró emissziós autók futhatnának taxiként.

Ennek érdekében a főváros a kerületekkel összefogva három év alatt 1100 töltőpontot létesítene. Ezeken a pontokon főleg villámtöltők lennének, melyeknél csak a magánszemélyek tölthetnék autóikat, a taxisoknak saját maguknak kéne töltőállomásokat kiépíteni telephelyeiken.

Az elektromos taxik elterjesztése akkor merült fel Szeneczey Balázsban, amikor átadta a Főtaxi reptéri töltőpontját. A főpolgármester-helyettes szerint előzetesen

megkérdezték a taxis vállalkozások képviselőit,

és ők nem jelezték, hogy az elképzelés megvalósíthatatlan lenne. A Napi.hu szerint azonban a fő taxiscégek vezetői közül

senki nem emlékszik semmiféle egyeztetésre.

A társaságok vezetői elmondták, hogy túl korainak tartják az időpontot, az elektromos autók pedig drágák, és kis hatótávolságúak. Ha egy sofőr klímát és fűtést is használ, a hatótávolság 100 kilométernél is kevesebb lehet, ezért a taxisok kénytelenek lesznek majd kikapcsolni ezeket. Az átállást is csak fokozatosan és önkéntes alapon tudnák elképzelni. 2018. január 1-től csak euró 5-ös kocsival lehet taxizni, 2013-ban ezek az autók 6 évesek lesznek.