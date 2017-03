Nem hazudott Lázár, hanem csak megint tévedés történt

Orbán Viktor kedden olyan érdekes dolgokról osztotta meg velünk a gondolatait, mint hogy mennyire fáj neki, hogy állandóan magyaráznia kell a sikert, vagy hogy a közmunkáról "tudós elemzéseket" nem fognak megfogadni, amikor ő a falusi észjárásával alapból jobban lát bizonyos a dolgokat. Vagy hogy a cégek hozzanak csak be bátran külföldi vendégmunkásokat tömegével, csak lehetőleg minél kisebb nyilvánosság mellett.

De ezek közül is kiemelkedett, hogy szerinte "a haza felértékelésének első lépése"

az etnikai homogenitás.

Ami persze a már itt élő különböző etnikumokra nem vonatkozik, hanem másokra.

A csütörtöki kormányinfón viszont, amikor erről kérdezték,

Lázár egyszerűen letagadta,

hogy Orbán valaha ilyet mondott volna, szerinte kulturális homogenitást mondott a legfőbb vezetőnk. Kovács Zoltán kormányszóvivő dettó. A vitás rész pedig valamiért máshogy került be a miniszterelnök.hu-ra is, ott is kulturális homogenitásra írták át a beszédet később. Viszont az esetről volt egyértelmű videófelvétel is, Orbán letagadhatlanul az etnikai homogenitást erőltette.

A 444.hu kérdésére Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője arra hivatkozott, hogy

egyszerűen elírás történt,

véletlenül egy teljesen másik szót írtak a szó szerinti leiratba. Lázárék pedig erre hivatkoztak, tehát nem direkt akartak hazudni, hanem ők csak ezt olvasták. Külön érdekes Kovács Zoltán kormányszóvivő szerepe is, akinek ezek szerint szintén más dolga volt, mint hogy a miniszterelnök nyilvános beszédét a gazdaságról bármikor meghallgassa.

A miniszterelnök.hu-n azóta kijavították, és a valóban elhangzott mondatok szerepelnek már a leiratban.