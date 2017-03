Felfüggesztették a kereskedést az Opimus részvényeivel

Csütörtök reggeltől felfüggesztették az Opimus Group Nyrt. törzsrészvényeinek kereskedését a hétfői tőzsdenap végéig – írja a BÉT a honlapján közzétett határozatban.

Az indokolás szerint az Opimus az árfolyamot jelentősen befolyásoló tájékoztatást tervez közzétenni a következő napokban. A befektetők érdekeinek védelme, illetve a piac információkkal történő ellátása a részvények kereskedésének felfüggesztését indokolja – írták.

Az Opimus múlt hét pénteken jelentette be, hogy Mészáros Lőrinc most már hivatalosan is tulajdonrészt (16,9 százalékot) szerzett benne. Ekkor egy időre már leállították a kereskedést a részvényeivel, majd amikor újra kezdődött, az árfolyam gyors emelkedésnek indult, és pár óra alatt plusz százalékot hozott a befektetőknek.