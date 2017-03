Esnek Mészáros cégei a tőzsdén

Több nap felfüggesztés után újra lehet kedden kereskedni azoknak a cégeknek a részvényeivel, amelyekben Mészáros Lőrinc is tulajdonos. Az Opimus és a Konzum részvényeinek kereskedését a múlt héten tulajdonosi bejelentésre hivatkozva függesztették föl, hétfő délután pedig a két cég be is jelentette, hogy a Konzum két fontos tulajdonosa, Jászai Gellért és Mészáros Lőrinc átrendezi a portfólióit és még több részvényt vásárol az Opimusban. A két cég részvényei viszont a hétfői bejelentések után eséssel kezdtek a Budapesti Értéktőzsdén:

a tőzsdenyitás után két órával az Opimus részvényárfolyama 14,9, a Konzum árfolyama 12,9 százalékos mínuszban van.

A papírok már a nyitás perceiben is mélyrepülésben voltak, az Opimus azóta lényegében mozdulatlan, a Konzum pedig az akkori mínusz 10 százalék körüli szintről tovább esett.

A többek között a Mediaworks megvásárlásáról elhíresült Opimus tulajdonosai hétfőn azt jelentették be, hogy részvénycsomagok ide-oda pakolgatása után a Konzum csoportnak összesen 40,4 százalékos részesedése lesz az Opimusban, Mészáros Lőrinc pedig a cég 24,37 százalékát tulajdonolná, ehhez viszont nyilvános vételi ajánlatot kell tenniük a közeljövőben.

Ez azt is jelenti, hogy Mészároséknak most éppen jól jön, hogy csökken az Opimus árfolyama, mert annyival olcsóbban tudnak ajánlatot tenni a részvényekre. Mondjuk a nyilvános vételi ajánlatok sok esetben a tőzsdei árfolyam fölött vannak, hogy a kisrészvényesek motiváltak legyenek részvényeik eladásában. Az mindenesetre nem tiszta, hogy mi van pontosan a mostani árfolyamesés mögött.

