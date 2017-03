Eltűnhet a szállodacsontváz a budai látképből

Elkezdhetnek társasházat építeni a budai látkép legrondább különlegességéből, a SZOT-szállóból, megkapta ugyanis a jogerős építési engedélyt a beruházó Rózsadomb Panoráma Kft. - írja a Portfolio.hu. A Vérhalom utca 17-19. címen álló, életveszélyes állapotban lévő hoteltorzóból a cég 100 lakásos társasházat akar építeni. A kivitelező azt is ígéri, hogy az építkezés során figyelembe veszik majd a környék lakóinak igényeit és a zöld felületeket is növelik a környéken. Arról, hogy milyen társasházat terveztek a SZOT-szálló helyére, arról itt írtunk bővebben.

A szálloda a CIB bank tulajdonában volt, a bank 20 millió euróért akarta eladni. A vevők között többször felmerült Wáberer György fuvarozó vállalkozó és kormánybiztos, az ő tulajdonában van a Rózsadomb Panoráma Kft. is, amely végül most építkezhet a területen. Az épületcsonk átépítéséhez a cég pályázatot írt ki, amelyen első helyet nem hirdettek, megosztott második lett viszont az Építész Studió pályázata, ez alapján tervezi most átalakítani a szállót Wáberer cége.