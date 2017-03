Négy magyar céghez is került mosott orosz pénz

Több magyar céghez is visszavezették az OCCRP újságírói a világ egyik legnagyobb pénzmosási hálózatán keresztül Oroszországból kimentett pénzeket. Magyarországon keresztül a legtöbb pénz brit fiókcégeknek jutott, de kötött ki pár millió forint egy fehérjeporokat gyártó magyar cégnél, egy trolialkatrészeket exportáló vállalkozónál és egy zöldségesnél is.

Ahogy arról szerdán írtunk, a Global Laundromat nevű hálózatban legalább 20 milliárd dollárnyi pénzt vittek ki Oroszországból és mostak tisztára moldáv, lett és egyebek között magyar bankokon és főleg Nagy-Britanniában létrehozott fiktív cégeken keresztül. Minderről az Organized Crime and Corruption Reporting Project újságírói számoltak be, akik végigkövették azt is, hogy hol köthetett ki a tisztára mosott orosz pénz. A 20 milliárd dollárból nagyjából 24 millió dollár Magyarországon is keresztül folyt 2011 és 2014 között, több, mint a környező országokban összesen.

Ezt a pénzt az OCCRP összesen 12 céghez tudta visszakövetni, amelyek közül viszont csak négy Magyarországon bejegyzett cég van.

A legnagyobb összegek londoni székhelyű társaságokhoz kerültek, amelyek akár aktívabban is részt vehettek a pénzmosásban. Az viszont, hogy egy cég szerepel az OCCRP összeállításában, még nem jelenti azt, hogy tudtak a pénzmosásról, csak azt, hogy a Laundromaton keresztülment pénzből fizették ki őket.

A legnagyobb összeg Magyarországon keresztül egy Nandy Trading Inc. nevű céghez került, amelynél összesen 7 299 986 millió dollár, vagyis több mint kétmilliárd forint kötött ki az orosz pénzből. Erről a cégről annyira nem lehet sokat tudni, hogy konkrétan nem is találni meg a nevét az interneten. A második és harmadik helyezettről viszont már találni adatokat online, még ha nem is sokat:

egy Quandu Finance Ltd. nevű, Londonban bejegyzett cég 6,14 millió dollárt kapott a mosott pénzből, többet, mint amennyi a cég mérlege az elérhető adatok szerint;

egy Jom Trading nevű, szintén Nagy-Britanniában bejegyzett cégnek pedig 5,7 millió dollár jutott Magyarországon keresztül.

Ezeken kívül még egy Saido Investment ltd. és egy Perez International Ltd. nevű cégnek jutott egymillió dollárnál nagyobb összeg Magyarországon keresztül, feltételezhetően úgy, hogy valamilyen magyar bankon keresztül utalták nekik el a pénzt.

Kisebb összegek viszont jutottak Magyarországon alapított és működő cégeknek is.

Közülük a legtöbb mosott pénzt, 224 ezer dollár, vagyis több mint 64 millió forint a táplálékkiegészítőket, fehérjeporokat és hasonló termékeket gyártó és forgalmazó Scitec Kft. kapta, feltételezhetően úgy, hogy egy megrendelő vagy forgalmazó a Laundromatból származó összeggel törlesztett pár megrendelést.

Vélhetőleg ugyanígy járhatott a Kardinalis Kft. nevű, Budapestre bejegyzett cég, amely orosz nyelvű és oroszországi domainnel működő honlapja szerint busz, troli és Rába-teherautó alkatrészeket exportál az orosz piacra. Ez a cég az OCCRP összeállítása szerint 50 ezer dollárt, több mint 14 millió forintot kapott a mosott orosz pénzből.

Ennél kicsit kevesebb pénzzel, 49 ezer dollárral szerepel a magyarországi cégek között a Fructus Leno kft. nevű, felszámolás alatt lévő budapesti vállalkozásnak, amely a Céginfo.hu-n elérhető adatok szerint zöldség és gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozott. Még egy magyar cég szerepel a listában, az SSM-Plus kft., amely az OCCRP adatai szerint 35 ezer dollárnyi mosott orosz pénzt kapott 2011 és 2014 között. Ez a cég Érden működik, egy ungvári pár tulajdonában van és a Céginfó szerint iparcikkek kereskedelemével foglalkozik.

Kerestük a cégeket, hogy tudják-e, hogyan kerülhetett hozzájuk a mosott orosz pénz, de egyelőre még nem kaptunk választ.