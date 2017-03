Drágábban nem lehetne megoldani?

Egyszerűnek tűnő, de elég érdekes közbeszerzést írt ki tavaly pont év végén a Nemzeti Sportközpontok (MNSK). Főleg fűnyírókra, traktorokra és egyéb gyepkezelő kerti gépekre volt szükségük. A közbeszerzések még nem zárultak még le, pár tízmillió forintot mozgatnak meg, viszont a legtöbbeknek ismerős eszközökről lesz a szó, nem bonyolult speciális építkezésekről.

Sportcsarnokokat üzemeltetnek, bővítenek

A háttérhez nem árthat tudni, hogy a MNSK elég nagy pénzek fölött rendelkező szervezet, ők üzemeltetik a nagy állami sportcsarnokokat a focistadionoktól a nagy uszodákon át mondjuk a tatai edzőközpontig. Viszont a feladatukat annak jellegéből fakadóan mérsékelt nyilvánosság mellett végzik.

A közbeszerzésben a velük egy telephelyen lévő BMSK Zrt. (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) segíti őket, ami egy állami szerveknek közbeszerzéseket, építkezéseket levezénylő másik állami cég, NFM irányítás alatt.

Nem túl közbeszerzésbarát közbeszerzők a BMSK-nál Eleve furcsa, hogy egy adott közbeszerzési dokumentációt csak regisztráció után lehet letölteni a szervezet honlapjáról. Ha az a cél, hogy a lehető legnagyobb verseny mellett tudják kiválasztani a legolcsóbb és legjobb ajánlatot az igényeikre, akkor pont, hogy nem akadályozni kéne közbeszerzési dokumentumok leérését, hanem lehetőség szerint megkönnyíteni. A BMSK-nál ezért mindig jelezniük kell, hogy "korlátozottan hozzáférhetők" csak a közbeszerzési információk valamiért. Az olyasmi pedig tényleg szinte csak apróság, hogy nincs sok értelme egy nyilvános éves közbeszerzési tervnek, ha március végén még nem sikerül az ideit feltölteni a honlapra BMSK Nonprofit Kft-jüknél.

Baj lesz

Szóval fűnyírókat szereznének több részletű nyílt közbeszerzésben, csakhogy az eljárás alatt érdemben módosította a műszaki feltételeket a kiíró állami szerv. Például az állam teljesen magától, bármiféle pályázói észrevétel nélkül beírta az egyik pontnál traktorokhoz, hogy a traktorokon lévő teljesítmény-leadó tengelyt (TLT) (ami meghajtja a traktor alján lévő főnyíró kaszát), pontosan milyen kivitelben kérik.

Egészen pontosan "a hossztengely mentén minimum 15 fokos elfordulást lehetővé tévő műszaki megoldás" kell, miközben mind a 4 kerék érintkezik a talajjal.

Erre az egyik potenciális pályázó fűnyírós cég figyelmeztette a kiírót, hogy ez nem olyan jó ötlet, mert így azzal együtt, hogy közvetlen gyártói kapcsolat is feltétel volt a kiíráskor, mindössze egyetlen egy magyar cég fog megfelelni a kiírásnak. Ráadásul nem is értik, hogy minek lenne ilyesmire szükség, ha sík, vízszintes sportpályákat fognak vele lenyírni, benne van a kiírásban is, hogy sportpályát akarnak nyírni velük. Szóval ha ez lesz a vége, akkor iszonyatosan drágán fog beszerezni az állam.

Emellett kifogásolták azt is, hogy egy másik részben négy komolyabb traktor beszerzése mellé egy részletben betettek egy kisebb, önjáró ráülős fűnyírót is. Szerintük, hogy ha az eggyel előtti részletben úgyis csak fűnyírókat akarnak beszerezni, akkor butaság egy másik részletben nagy értékű traktorok mellé hozzácsapni még egy kisebb értékű fűnyírót is, sérül a verseny, biztosan nem ezt akarja a kiíró.

Közöd? És ha ezt akartam?

Feltűnően elrontott közbeszerzést sokat találunk, itt a legérdekesebb az, ahogy BMSK vezérigazgatója válaszolt az esetnél a kifogásokra. Medvigy Mihály meg se próbálta azt állítani, hogy nem fog sérülni a verseny, vagy hogy rájöttek, hogy extrémebb golfpályákat akarnak majd kaszálni a gépekkel, azért kell az új feltétel.

Egyszerűen bemondta, hogy nekik joguk van megváltoztatni az igényeiket, és kész, ennyire pontosan tudják, csak ne akarjon senki beleszólni, hogy nekik mi kell. A versenyszempontokra pedig nem is reagált, illetve annyit, hogy kellő körültekintéssel jártak el, szerintük "a beszerzési tárgyak jellege" megfelelő.

Tényleg lehet, hogy csak egy traktor lesz megfelelő, ugyanis minimális piackutatás után is úgy tűnik, hogy az említett 15 fokos kitételt pont az ACTIO alváznál szabadalmaztatták, a minden másban is megfelelőnek tűnő Antonio Carraro Tigre 4400 traktorhoz.

Fotó: antoniocarraro.it Antonio Carraro Tigre 4400

Szóval az ilyesmire fogékonyaknak mindenképp érdekes lehet még figyelni a későbbieket, hogy vajon sikerül-e egynél több érvényes pályázót találni a fűnyírókra? Vagy ha csak egy jelentkező is lesz, milyen áron sikerül kiszámlázni a megfelelőnek tűnő traktort?

