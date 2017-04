Matolcsy és Orbán köre vitte az MKB-t

Az MKB mostani tulajdonosváltásának a lényege röviden. Amit eddig is sejteni lehetett, immár tény, nincsenek külföldi, erős szakmai háttérrel bíró tulajdonosai az MKB-nak,

hanem magyar, politika-közeli dealek mentén kelt el az egyik legnagyobb hazai bank.

A legújabb fejlemény szerint közvetve gazdát cserélt az MKB 30 százalékos tulajdonosa, vagyis a titokzatos, luxemburgi-szingapúri hátterű Blue Robin. Ennek az alapnak a tulajdonosa, a magyar bejegyzésű Graha Zrt. ugyanis értékesítette az MKB-ban 30 százalékos tulajdonnal bíró céltársaságát. A Graha vevői így áttételesen az MKB-ban szereztek 30 százaléknyi tulajdont, mégpedig a Szemerey Tamás tulajdonában álló BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft. 20,19 százalékot, míg Balog Ádám, korábbi MNB-alelnök, jelenlegi MKB-vezér cége, a Promid Invest Zrt. 9,81 százalékot vett.

A változás alighanem összefüggésben van azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) minden hadakozása ellenére a hazai bíróságok eddig amellett döntöttek, hogy jogos a Magyar Narancs és a Transparency International adatigénylése és a jegybanknak ki kell adnia az MKB végső haszonhúzóit. Talán ennek ment most elébe a haszonhúzói kör.

A lépéssel immár igazolódott az a gyanú, hogy a jó nevű JP Morgan pénzügyi tanácsadó bevonásával lebonyolított

értékesítési eljárás mindvégig a hazai politikai és gazdasági elit legfelsőbb berkeihez köthető vevők elképzelései mentén alakult.

Nézzük meg hol is tartunk!

Az MKB jelenlegi tulajdonosi struktúrájában 45 százalékot birtokol a Metis Magántőkealap. Ennek a tulajdonosnak volt pénze, stabilan benne maradt a részvényesi struktúrában, mögötte minden valószínűség szerint, a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterrel sok szálon összefonódó Szíjj László (Duna Aszfalt) áll.

Szintén stabil tulajdonos a 10 százalékos részvényes Pannónia Nyugdíjpénztár.

A legkapkodósabban kialakított és éppen ezért a legizgalmasabb tulajdonos mindvégig, az eredetileg 45 százalékos pakettel bíró Blue Robin volt. Ezt a céget Rakesh Kumar Aggarwal, egy indiai-szingapúri üzletember képviselte, de alighanem meghatározóbb volt a struktúra összerakásában Semsey Barna, egy Szingapúrban élő magyar tőkepiaci szakember szerepe.

A 45 százaléknyi részvényesről mindvégig az volt a gyanú, hogy magyar források, hazai bankok hitelei állnak mögötte.

Aztán egyre többet tudhattunk meg a részvényekről. A 45 százalékból 15-öt az eredeti áron hamar átadott a Blue Robin, az MKB munkavállalói programjának (MRP). Ehhez a tranzakcióhoz az OTP adott hitelt, és Balog már ezzel is fontos résztulajdonossá vált, hiszen vezérigazgatóként neki van a legnagyobb befolyása a tulajdonosi szervezetre.

Ott volt még azonban a maradék 30 százalék gondja. Aggarwal úr a különféle Graha elnevezésű cégein keresztül adott volna tőkét, volt ilyen cége Dubaiban is és Magyarországon is (mint azt korábban egy háttérbeszélgetésen egy embere elárulta, a Graha a családtagjainak a kezdőbetűit jelenti), de nem volt elég szabad és igazolható forrása. Állítólag készpénze lett volna elég, de nem tudta évekre visszamenőlegesen beszerezni a pénzének az útját igazoló banki papírokat.

Ezért hazai bank, vagy bankok segítettek, például a Gránit Bank, amely készpénzfedezet mellett adott kölcsönt. Amikor ez is kiderült, nagyjából már mindent lehetett tudni, de volt egy kis, mintegy 10 százaléknyi MKB-részvény, amely gazdájáról nem volt nyilvános információ, és ami miatt állítólag nagyon kínos lett volna, ha az MNB-nek ki kell adnia a végső haszonhúzókat.

Fotó: napi.hu Szemerey Tamás

Erről az utolsó összegről színes legendák voltak, pár hónapja egy több szerkesztőségbe is eljuttatott névtelen levél Magyarországon, Szingapúron és Új-Zélandon keresztül írta le az utolsó hiányzó láncszem, vagyis a még kérdéses összeg útját. Azzal, hogy a tulajdonosok most megváltoztak, talán már soha nem tudjuk meg, hogy eredetileg ki is volt az MKB vevője, de azt immár egyre nehezebb lenne gondolni, hogy az MKB-ért anno induló két amerikai befektető-jelöltet valódi külföldi befektetők előzték meg.

Nem életszerű, hogy egy szingapúri befektető beszáll, majd a bank feljavítása és tőzsdére vitele előtt kiszáll Balog és Szemerey felé.

Rakesh Kumar Aggarwal mindenesetre az értékesítés tényétől függetlenül, az MKB Bank Zrt. igazgatóságában marad.

Azt, hogy a magyar politika és a gazdaság határán mozgó üzletemberek közel vannak az MKB-hoz, eddig is sok minden igazolta. Például olyan politika-közeli médiavásárlások finanszírozása, mint az Origo, vagy a TV2, és ezt a sort még lehetne folytatni. Nemrégiben több forrásból arról is értesültünk, hogy Mészáros Lőrinc az MKB Bank Váci utcai központjának elegáns Télikert elnevezésű tárgyalójában fogadta egy fideszes politikus vendéget.

Megpróbáltuk megkérdezni, hogy milyen alapon használja az MKB tárgyalóját Orbán Viktor barátja. Akkor az MKB vezetésében értesülésünket ugyan nem tagadták az általunk elértek, de annyit mondtak, hogy nem rendszeres, hanem eseti alkalomról volt szó, és egy fontos ügyfél kiszolgálásába olykor az a gesztus is belefér, hogy használhatja a bank tárgyalóját.

Az MKB Bankot 2014-ben vette meg a Magyar Állam korábbi bajor tulajdonosától. A bank rettenetes állapotban volt, négy üzleti évében is százmilliárd forint körüli veszteséget termelt. Nem is sokáig működhetett kötöttségek nélkül, a Magyar Nemzeti bank szanálási eljárás alá vonta. Azóta sok terhes elemtől megszabadították, 2016-ban egy MNB-vezette értékesítési folyamat révén eladták.