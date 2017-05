Megindul a pénzügyi elvándorlás Londonból a brexit miatt

Több száz állást készül Londonból az Európai Unió más pénzügyi központjaiba telepíteni a JP Morgan még a brit EU-tagság megszűnése előtt, jelentette az MTI.

Az amerikai bankóriás legnagyobb európai részlege Londonban működik. Daniel Pinto, a JP Morgan befektetési üzletágának elnöke azonban szerdán egy szaúd-arábiai üzleti rendezvényen a BBC idézete szerint kijelentette: a cég fontolóra vette több száz londoni munkahely áttelepítését Dublinba, Frankfurtba és Luxemburgba.

A BBC értesülése szerint a JP Morgan Londonból áttelepítendő állásainak száma ötszáz és ezer között lehet. Pinto kijelentette: már rövid távon több száz embert át kell helyezni az európai érdekeltségekhez, mivel a cégnek a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalások lezárulásának másnapjától készen kell állnia a működésre az új körülmények között, "aztán majd megnézzük, hogy hosszú távon hány emberről lesz szó".

Jamie Dimon, a JP Morgan elnök-vezérigazgatója már a brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás előtt kijelentette, hogy a cég akár négyezer londoni munkahelye is veszélybe kerülhet.

A JP Morgan londoni központjában jelenleg 16 ezren dolgoznak, de a ház csak az egyike a Cityben megtelepült óriási pénzügyi munkaadóknak. A City pénzügyi szolgáltatási központja közvetlenül 350 ezer, közvetve ennél kétszer több alkalmazottat foglalkoztat - többet, mint ahányan a legfőbb kontinentális riválisnak tartott Frankfurtban összesen laknak.

Az utóbbi időszakban más nagy bankcsoportok is jelezték, hogy a brit EU-tagság megszűnésére készülve terveket dolgoztak ki több száz vagy több ezer munkahely áttelepítésére Londonból más európai pénzügyi központokba. A Deutsche Bank a minap közölte, hogy négyezer citybeli állást is elvihet máshová; ez a cég londoni alkalmazotti állományának a fele. Hasonló tervekről számolt be a Goldman Sachs és a Barclays is.