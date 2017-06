Nagyon keveset költöttünk katonaságra uniós szinten

Az Eurostat friss adatai szerint Magyarország az EU-tagállamok közötti rangsorban az utolsók között volt 2015-ben a GDP-hez viszonyított védelmi kiadások tekintetében.

Az összesítésből az derült ki, hogy tavalyelőtt az EU-ban Luxemburg (0,3 százalék), Írország (0,4 százalék) és Magyarország (0,5 százalék) fordította GDP-arányosan a legkevesebb pénzt védelmi kiadásokra, Észtország (1,9 százalék), az Egyesült Királyság (2,1 százalék) és Görögország (2,7 százalék) pedig a legtöbbet költötték ilyen célra.

2015-ben az EU 28 tagállama átlagosan a teljes uniós GDP 1,4 százalékát költötte védelmi kiadásokra, ez 200 milliárd eurót jelentett. Nominálisan Nagy-Britannia költött legtöbbet védelemre, 55 milliárd eurót, ami a teljes uniós védelmi büdzsé nagyjából 27 százalékát tette ki, a britek után a franciák voltak a legnagyobb befizetők 38 milliárd euróval, de a németek (30 milliárd), és az Olaszok (20 milliárd) is jelentős pénzeket fordítottak katonai kiadásokra.

A NATO-ban elvileg minden tagállam számára kötelező a nemzeti költségvetések legalább két százalékát védelmi kiadásokra költeni, viszont ahogy az ábrán is látszik, ezt a feltételt az EU-tagok többsége nem teljesíti. Donald Trump amerikai elnök a kampány során, és a megválasztása óta is többször emlegette, hogy ez nincs jól, és a magyar kormány a 2018-as költségvetésben emelni is tervezi az GDP-arányos védelmi kiadásokat. A honvédelemre szánt 2018-as büdzsé mintegy 428 milliárd forint, amely a GDP 1,05 százaléka.