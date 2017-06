Bontsa le a sajátját, aki ezt kitalálta!

Lázár Jánosnak már egy ideje baja van a panelházakkal, valószínűleg legszívesebben lebontaná az összeset. Hódmezővásárhely parlamenti képviselője és a Miniszterelnökség vezetője először tavaly beszélt arról, hogy a házgyári épületeket már nem érdemes felújítani, inkább családi házakba kellene költöztetni a panelben lakókat, vagy legalább a felére visszabontani a 10 emeletes épületeket, mert a felső emeleteken már túl meleg van. Lázár ötlete akkor megvalósíthatatlan feladatnak tűnt,

egyrészt azért, a 2011-es népszámlálási adatok szerint több mint kétmillió magyar él több mint félmillió panellakásban, amelyeknek persze csak egy része tízemeletes, de ez még akkor is egy nagy szám

másrészt arra, hogy ezeket elbontsák, a lakóknak pedig új házakat építsenek, az isten pénze sem lenne elég, ezek helyett úgy 10 000 milliárd forintért lehetne családi házakat építeni, de még a csak a tizediken lakóknak házat építeni is úgy 1000 milliárdot vihet el.

Orbán Viktor ennek ellenére, amikor legutóbb Hódmezővásárhelyen járt, megint arról beszélt, hogy vissza kell bontani a paneleket, ezt pedig nem máshol, mint Hódmezővásárhelyen kezdik majd.

A kormány csak segíteni szeretne "A kormány célja, hogy a panelben élők életminőségét javítsa" - ezt a választ kaptuk a Miniszterelnökségtől, amikor föltettünk pár kérdést a panel-visszabontási programról. Segíteni szeretnénk azoknak, akik elavult iparosított technológiával épült lakásokban élnek. " Az építészek és az ezzel foglalkozó egészségügyi szakemberek körében egyetértés van abban, hogy az elavult panelépületek kedvezőtlen élettani hatást gyakorolhatnak az ott élőkre - írta a Miniszterelnökség, amely Hódmezővásárhely önkormányzatával tandemben visszautasítja, városképi szempontok vezérelnék a programot, vagyis hogy azért szeretnének hozzányúlni a panelekhez, mert azok csúnyák. "A Miniszterelnökség építésügyi helyettes államtitkársága már több mint egy éve dolgozik a hazai panelházak problémájának feldolgozásán és a nemzetközi gyakorlat tanulmányozásán. Sor került már egyeztetésre az építész szakma képviselőivel, de újabb egyeztetésekre kerül sor, valamint összehívjuk az építésügyi kerekasztalt is. Egyeztetést folytatunk a panelben élő lakástulajdonosok képviselőivel, lakásszövetkezetekkel, valamint természetesen a panelházak lakóival és a helyi építészekkel is." A Miniszterelnökség azt is hangsúlyozta, hogy csak a lakók beleegyezésével valósulhat meg a program, nincs szó semmilyen diktátumról, így ha a panelek lakói nem kívánnak élni a lehetőséggel, akkor nem is kell nekik. A programról amúgy Lázár János pénteken tájékoztatja majd Hódmezővásárhely képviselő-testületét a kormány céljairól és szándékairól

Hódmezővásárhely vezetése elég jól ismerheti, vagy legalábbis láthatja a panelproblémát, ott ugyanis a 10 emeletes szürkeségek nagyon közel vannak a politikusokhoz. A panelvisszabontás mintaprojektjének kinézett 10 emeletes a Csengettyű köz konkrétan egy sarokra van Lázárék büszkeségétől, a szépen felújított és sétálóutcásított városközponttól. A városháza előtti, Rapcsák András szobrával díszített térről pont nem látszanak a Csengettyű közben lévő házak, de a tér sarkán lévő kávézóban vett gombóc fagyi feléig se érnénk el az Andrássy úton sétálva, mire felbukkan a nagy szürke tömb. Ez pedig zavarhatja Hódmezővásárhely vezetőit, akik szerint nem nagyon illik a belvárosba a betontömb.

Akárhogy is, a Csengettyű közben van tízemeletes, hét kapus tömb már a 70-es évek óta ott van Hódmezővásárhely belvárosában 7 lépcsőházzal, 210 lakással. Közvetlenül mellette van még két másik 10 emelete blokk és több 5 emeletes panel. Ezen a környéken kérdezgettük a héten a lakókat, hogy mit tudnak a panelvisszabontás ötletéről és mi róla a véleményük. Összességében nem volt olyan népszerű Lázár és Orbán ötlete, és akkor még finoman fogalmaztunk.

Nagyon nagy csoda, ha ez összejön

A házban lakók valahol a jóindulatú szkepticizmus és a teljes elutasító ledöbbenés között fogadták a hírt, hogy lebontanák a házuk felét-negyedét, vagyis vagy nem bíznak benne, hogy összejöhet ez az egész, vagy teljesen elborult ötletnek tartják a projektet.

A szkeptikusok a kormányzat és a városvezetés szándékát sem veszik teljesen komolyan és a lakókban döntéshozatali képességében sem bíznak igazán.

A hatalommal szemben a legtöbbször fölmerülő kérdés, hogy lenne-e elég ház azoknak, akiknek lebontják a lakását, és azoknak is, akiknek csak az átépítés alatt kellene elköltöznie. Egy, a ház előtt a kutyáját sétáltató néni, aki a 80-as évek óta lakik a Csengettyű közben, azt mondta nekünk, nem hiszi, hogy kapnának annyi pénzt a kiköltözők, hogy egy rendes házat tudjanak venni belőle, a lakók úgy 80 százaléka pedig nincs olyan anyagi helyzetben, hogy be tudjon ruházni egy új lakásra vagy hitelt tudjanak fölvenni. Aki megengedheti magának, az már nagyjából el is költözött a hölgy szerint, aki megjegyezte, hogy ha lehetne, akkor ő is menne, de nem hiszi, hogy lesz ebből valami.

Az sem világos, hogy hány új házra lenne szükség, ha tényleg lebontják a panel felső emeleteit. Az egyik árnyékos padon beszélgető bácsi azt mesélte nekünk, hogy Almási István polgármester nemrég egy lakossági fórumon azt mondta, hogy 60 családi házat akarnak felhúzni, bár az önkormányzat kérdésünkre tagadta, hogy a polgármester bármikor is mondott volna ilyet. Igaz, az önkormányzat mostanában már nem az öt felső emelet teljes lebontásáról beszélt, hanem arról, hogy lépcsőzetesen bontanák az épületet, így ténylegesen csak a lakások úgy negyede szűnne meg létezni. A környékbeliek szerint viszont ha egyszer hozzányúlnak a házhoz, akkor az alsó szintek lakásaiban is legalább a közműveket fel kell majd újítani, vagyis azokban sem biztos, hogy maradhatnának végig a lakók.

A Csengettyű közben abban sem bíznak igazán a lakók, hogy ők maguk dűlőre tudnának jutni a projekt felett, vagyis hogy el tudnának jutni addig, hogy konszenzus legyen a visszabontásról. Két padon beszélgető hölgy szerint a házak lakói arról sem tudtak megállapodni, hogy a panelprogramban részt vegyenek-e, így szerintük esélytelen, hogy konszenzus legyen a visszabontásról.

A három tízemeletes blokk közül tényleg csak az egyik van felújítva, az egyik szomszédos üzlet vezetője szerint azért, mert a többi házban a lakásszövetkezet és a lakók nem tudtak kiegyezni, hogy hogyan osszák el a felújítás költségeit a tulajdonosok között, illetve a lakók nem bíztak benne, hogy a szövetkezet befizet majd annyit, amennyit kellene, így két blokk, köztük Orbánék kiszemeltje is maradt szürke és korszerűtlen. Márpedig arra már Orbán Viktor és Lázár János is utalt, hogy ha a lakók nem akarják, akkor nem lesz visszabontás, bár olyannal is beszélgettünk, aki nem volt biztos benne, hogy annyit számítana a lakók szava.

Bontsa le a sajátját, aki ezt kitalálta!

Vannak olyanok is, akik szerint egyszerűen fölösleges ezzel bajlódni, mikor annyi más probléma is vár még megoldásra. Egy, a környék egyik ötemeletesében lakó hölgy szerint például a panelek lebontása helyett inkább a járdát kellene megcsinálni, mert “akkora szintkülönbségek meg törések vannak benne, hogy örülök, ha nem esek hasra háromszor, mire elmegyek a boltba”. Elmondása szerint amúgy az ötemeletes panelben is nagyon meleg van, így nem igazán érti, miért ez az érv a visszabontás mellett

persze kísérletezni lehet, de azt nem élő embereken szokás

Egy arra sétáló úr tömören csak annyit mondott, hogy ha statikailag nincs semmi gond a tízemeletesekkel, akkor “őrültség és iszonyatos pénzkidobás” visszabontani ezeket. Többen is kifejezték, hogy innen a panelek közül politikusi hóbortnak tűnik ez az egész, akik persze könnyen beszélnek, mert nem nekik kellene elköltözni.

A legélesebb véleménye persze azoknak van, akik a felső emeleteken laknak. Akikkel a felső emeleteken beszéltünk (egy bácsit kivéve, aki azt mondta, hogy csak a kormányt akarjuk rossz fényben feltüntetni, de a panelprogramról nem mondott semmit), leginkább hevesen elutasították az ötletet, hogy el kelljen költözniük.

Egy, a kilencediken lakó hölgy azt mondta, hogy ebben a házban nőtt fel, de csak három hónapja sikerült sokadik próbálkozásra megvenniük a lakást, így most nagyon rosszul érinti, hogy a kormány éppen le akarja bontani azt. Azt amúgy eléggé sérelmezte, hogy az önkormányzat a lakókkal nem beszélt még egyáltalán az ötletről, mindenki csak a tévéből meg az újságból hallott róla. Egy, a nyolcadikon lakó hölgy csak annyit mondott nekünk, hogy “bontsa le a házát az, aki ezt kitalálta”.

Szó sincs róla, hogy én elköltözzek, ki van zárva! A családom külföldön van, én egyedül élek, nem akarok otthonba menni

– válaszolta a kérdésünkre egy másik lépcsőház nyolcadik emeletén lakó néni, mikor becsöngettünk hozzá. Aki meg amúgy menne, ha adnának egy házat a panellakás helyett, az nem hisz benne, hogy lesz a végén belőle valami, mint egy, a ház előtt éppen biciklire pattanó úr, aki a hetediken lakik, de komolytalannak gondolja ezt az egész ügyet.

Egyelőre persze még a helyiek sem tudnak sok konkrétumot és várják, hogy az önkormányzat részletesebben tájékoztassa őket és ne a sajtóból kelljen összeszedniük az információmorzsákat.. Akárhogy is, nagyon hamar nem várható, hogy bármi is történjen a Csengettyű köz tízemeletesével. Viszont első látásra úgy tűnik, hogy az önkormányzatnak és a kormánynak is eléggé össze kel majd szednie magát, hogy meggyőzze a panelek lakóit erről a projektről.

(Borítókép: Huszti István/Index)