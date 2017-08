Huszonegy millióért védi a bulinegyedet a Valton

Bruttó 21,9 millió forintért őrzi-védi a Belső-Erzsébetvárost szeptember 17-ig minden hétvégén a kormány kedvenc biztonsági cége, a Valton-Sec Kft. - tudta meg a 24.hu. Az önkormányzati szerződés alapján csütörtöktől szombatig civil járőrszolgálatot biztosít a cég a bulinegyedben, 18 fővel.

A szerződés megkötéséről még május 8-án döntött a VII. kerületi közgyűlés, a Valtont pedig pályázaton választotta ki az önkormányzat. A járőrözésre összesen három cég pályázott, a Valtonon kívül jelentkezett még a feladatra a Mark Security és az LFH Biztonsági Szolgálat Kft. is, hármuk körül viszont a Valton vállalta a legolcsóbban a feladatot. A nyertest a 24.hu cikke szerint szakértői javaslatok alapján maga Vattamány Zsolt, a kerület fideszes polgármestere választotta ki.

A Valtonnak nagyon jól megy az elmúlt időben, tavaly több mint 446 millió forintos nyeresége volt a cégnek, kétszer annyi, mint egy évvel korábban, legutóbb pedig a vizes vb-t védhette a cég egymillió forintért. A cég sikere nagyrészt annak köszönhető, hogy fideszes önkormányzatok és a kormány is nagyon kedveli a céget, számos állami rendezvényt is a Valton kidobói biztosítanak a rendőrség helyett/mellett. A cég vezetője, Varga Lajos pedig állítólag annyira jóban van az ország vezetőivel, hogy Rogán Antalt, Lázár Jánost, sőt, még Orbán Viktort is bármikor felhívhatja. A cégről és annak vezetőjéről itt írtunk bővebben.