A Fidesz egyik kedvenc cége egymilliárdért őrizheti a vizes vébét

Az uniós Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szerint 1 milliárd 65 millió 500 ezer forintért őrzi a 2017-es magyarországi vizes világbajnokság helyszíneit a Valton Sec Kft., vette észre a 24.hu. Azt írják, az eredetileg becsült összeg 1,1 milliárd forint volt, a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ítélték oda, február 16-án kötötték meg.

A világverseny esetében – a kormány indoklása szerint a sürgősségre való tekintettel – mindig ilyen módon járnak el. A Valton Sec. mellett a Target Group Facility Management Zrt. és a LFH Biztonsági Szolgálat Kft. is ajánlatot tett. A Valton feladata különböző biztonsági feladatok ellátása a Dagály Úszóarénában és környékén, a Hajós Uszodában és környékén, a Batthyány téri High Diving helyszínen, a Városligeti Műjégpályánál, Balatonfüreden pedig a nyíltvízi úszás helyszínein, a hotelekben és a kiegészítő helyszíneken, közölte a 24.hu

A Valton és a Fidesz kapcsolatáról pont egy éve írtunk egy nagy cikket, itt olvashatja. A Valton védte október 23-án az állami ünnepséget, volt is belőle kisebb botrány: a biztonsági őrök szúrópróbaszerűen ellenőrizték főleg a táskával, csomaggal érkezőket, több síppal érkezőt nem engedtek be. Az egyik őr azt mondta magyarázatképp: nem szeretnék, hogy megzavarják a rendezvényt. Juhász Pétert, az Együtt alelnökét sem engedték be. Amikor rendőrt hívott, az a magyarázat hangzott el az elmondása szerint, hogy az állami rendezvényt egy magáncég, a Valton Security biztosítja, és ők dönthetik el, kit engednek be. Juhászt nem akarták beengedni. A politikus közölte: bepereli a Miniszterelnökséget.

A botrány utóéletéről itt írtunk.

Más bizniszeknél is előkerült a Valton neve, például amikor a tulajdonosa átvette a Terminál éttermet, vagy amikor a Valton egyik alcégeadott kölcsön-Mercedest a helikopterező Rogánnak.