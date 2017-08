Másodpercenként 4 millióba kerül a vizes vb utókommunikációs filmje

Mindössze egy perc hosszú lesz az a 230 millió forintból készülő film, amit Kuna Tibor cégei készítenek a FINA utókommunikációjának részeként, írja a Magyar Nemzet. A film készítésére a vizes vb vége előtt négy nappal írtak ki közbeszerzést a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKOH) keresztül, csupán előre kiválasztott cégek pályázhattak.

A nyertes az a konzorcium lett, aminek a vb folyamán már így is milliárdokat lehúzó Kuna Tibor két cége, a Trinity International Communications Kft. és a Young and Partners Kft. is tagja. A Szijjártó Péter külügyminiszterrel jóban lévő Kuna szervezte többek között a vb hirdetését, de rendezvényszervezésre is bőven kapott pénzt.

A most készülő film augusztus 21-én kerül majd adásba, ezt követően online is látható lesz. Az alkotás a világbajnokság öt helyszínét és hat sportágát mutatja be „edukatív és országimázs-népszerűsítés célokat szolgálva”. A filmből 10, 20 és 30 másodperces vágat is készül majd.

A majdnem negyedmilliárdos költség egyébként valószínűleg nem csupán a gyártás, hanem a kampány költségeit is fedezni fogja. A pályázati kiírás szűkszavúan csak a „világbajnokság utókommunikációjához tartozó filmgyártási feladatok ellátására” szól, annak kiértékelése során azonban médiavásárlási kedvezményeket is figyelembe vettek, aminek csak akkor volt értelme, ha a videó terjesztését is ebből a keretből kellene megoldani.

(Borítókép: MTI/Illyés Tibor)