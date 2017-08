A Playboy kiadójával csináltatja a kampányújságját a Fidesz

A Fidesz frakciója 17,7 millió forintos megállapodást kötött a Marquard Media Kft.-vel, ami alapján a Playboyt, a Joyt és az InStyle-t is kiadó cég fogja elkészíteni azt a júniusban elfogadott törvényjavaslattal életre hívott nyugdíjas-szövetkezeteket népszerűsítő kiadványt ami ősszel jelenik majd meg – írja a Hvg.hu.

A Marquard Média ügyvezető igazgatója is, Óhidi Zsuzsanna a lap Fidesztől érkező megbízásaira vonatkozó kérdésre azt mondta, mindenkinek dolgoznak, akinek jó tartalomra van szüksége, akár pártoknak is. Azt is megjegyezte, hogy a Fidesz megbízása előtt már politikai szervezetnek nem dolgoztak.

2015 óta a Marquard készíti a Kubatov Gábor Fidesz-alelnök vezette Ferencvárosi Torna Club Zöld & fehér című magazinját is.A cég tulajdonosának neve 2016 végén a Népszava potenciális új vevőjeként merült fel, de végül az MSZP-s Puch László vette meg az újságot.