Habonyék jó ismerőse kapta meg a budaörsi repteret

A Rogánék helikopterezésében segédkező figurák veszik át a budaörsi repteret az azt eddig több évtizede üzemeltető Magyar Repülő Szövetségtől (MRSZ), írja a Hvg.hu. Pontosabban az ország második legnagyobb repterének üzemeltetését pályázat nélkül kapta meg egy másik cégével ugyanaz a Jakab család, akik a Rogán híresebb lagzis helikopterezését vagy Habony makaói magángépezését oldották meg.

Bővebben itt olvashat a csoportról, a Fly-Coop nevű cégüknek tavaly kezdtek el kilőni a bevételei, plusz idén már a Fideszhez erősen kötődő, bizalmas őrző-védő céggel, a Valtonnal közös vállalkozást indíthattak.

Azt korábban is lehetett tudni, hogy Jakabék rámennének erre a nagy reptérre, és korábban Jakab Tamás részletesen beszélt is a terveiről a lapnak, csak az utolsó pillanatban inkább végül mindent visszavont és a beszélgetés tényét se szerette volna, ha megjelenik.

Most a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. visszavette a repteret az azt kezelő MRSZ-től, és egyelőre pályázat nélkül egy fél évre a Jakabék másik cégének, az Aeroglobe-nak adta azzal, hogy ők elég tapasztaltak ehhez, azért választották őket. Az Aeroglobe a hírek szerint meg már el is kezdené átvenni a reptéren dolgozó szakszemélyzetet.

Az pedig elég fontos lenne, hogy ne szúrják el nagyon, mivel erről reptérről repül a katasztrófavédelem, a rendőrség gépei, de a műtéti szervszállítások is innen indulnak, ahogy sok más cég is szorosan kötődik az ország legnagyobb forgalmú kisgépes nemzetközi repülőteréhez.

Ami rossz jel, hogy a Magyar Repülő Szövetség vezetőjének elfelejtette elmondani az MNV és Jakabék is, hogy hogyan képzelik az átvételt. Egy nappala csütörtöki átvétel előtt

olyan alapvető dolgokat sem tudunk például, hogy szereljük-e le az irányítótorony berendezését, hiszen ingyen csak nem hagyjuk itt nekik. De olyan dokumentumokat meg kér tőlünk a vagyonkezelő, aminek náluk is meg kell lennie, illetve ami nem is létezik, ilyen az egykori átadás jegyzőkönyve

- mondta Mészáros László, a szervezet elnöke.

Mindenesetre kissé bizonytalan a leromlott állapotú, de műemléknek számító budaörsi reptér sorsa. Most ugyanis nem volt pályázat az üzemeltetésre, de fél év múlva majd lesz valami. Mondjuk fentiek alapján nem lenen meglepő, ha ott is Jakabék nyernének. Nem csak műemlék épület és az esetleges állami beruházás lehet itt igen jó lehetőség a későbbiekben, hanem a reptér Budaörs és Budapest közti óriási telke is kiemelkedően értékes.