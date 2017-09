NGM: Önálló tárgyként kellene pénzügyi ismereteket oktatni

Önálló és kötelező tantárgyként oktatnának pénzügyi ismereteket általános- és középiskolákban a Nemzetgazdasági Minisztérium – írja a Hvg.hu a kormányportálon pénteken megjelent stratégiatervezet alapján.

A dokumentumból kiderül, hogy jelenleg csak elszórtan tanítanak pénzügyi ismereteket: önálló tantárgyként csak szakgimnáziumokban tanítanak ilyesmit, máshol a kötelező közismereti tantárgyak oktatása során jelenik meg, vagy a szabad órakeret terhére választható, de összesen nagyjából csak a diákok 10 százaléka tanul ilyesmiről.

A tervezet azt javasolja, hogy a pénzügyi ismereteket kötelezően oktassák az iskolák 7-10. évfolyamaiban, akár önálló tantárgyként, akár az alakuló műveltségterületi vagy tantárgyi struktúra szerint az általánosokban 33 óra, a középiskolákban 66 óra keretében egy tanévben, vagy két tanévben szétosztva. Ezen kívül az NGM szerint már harmadik és hatodik osztály között is bele kéne tenni a tananyagba a pénzügyi témákat, például a matekpéldákon belül a pénzügyi problémákhoz kapcsolódó feladatok arányának növelésével.

A tervezet azt is felveti, hogy érdemes lenne digitális formában felújítani az iskolai takarékbélyeg rendszerét, és e lehetne vezetni egy kifejezetten diákoknak szóló megtakarítási konstrukciót is, állami kamattámogatással. A dokumentum szerint a pedagógusképzésben is be kellene vezetni a pénzügyi ismeretek oktatását. A stratégia 7 évet ölel fel 2017-től 2023-ig, kétéves cselekvési tervekre bontva a gyakorlati megvalósítást. A tervezetet szeptember 12-ig lehet véleményezni.

