Brókerfúzió: az Equilor átvette a Pláninvest ügyfeleit

Jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bank, hogy az 1990-ben alapított Equilor Befektetési Zrt. átvegye a keszthelyi székhelyű Pláninvest Zrt. több mint 23 ezres ügyfélállományát, miután a Pláninvest a befektetési, valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatásának megszüntetéséről határozott – olvasható egy friss tőkepiaci közleményben. Ezzel a lépéssel a keszthelyi szolgáltató összes ügyfele átkerülhet az Equilorhoz, és a 12 milliárd forintnyi új állománnyal bővülhet az Equilor által kezelt jelenlegi közel 100 milliárd forint – olvashatjuk tovább a közleményben.

Kik ezek az emberek?

Kikről és miről van szó?

A Pláninvest nem volt tőzsdetag, nem fogadott bizományosi szerződéseket, nem volt online platformja, vagyis gyaníthatóan csak amolyan letétkezelő volt.

A valós tevékenységre a cég tulajdonosainak és vezető tisztségviselőinek a személye utal. Ők ugyanis az Abbázia, a TS Apartman, a Helikon és hasonló üdülési jog cégekkel vannak átfedésben. Megtaláltuk a Pláninvest honlapján a befektetési szolgáltató éves mérlegének kiegészítő mellékletét, amiben pontosan fel is van sorolva, hogy milyen 12 milliárdos állomány érkezett: az ügyfelek eszerint a TS Apartman, az Abbázia Apartman, az Abbázia idegenforgalmi, illetve a Petneházy nevű cégekben rendelkeztek elsősorban értékpapírral, vagyis az ismert modell szerint résztulajdonosai voltak olyan idegenforgalmi cégeknek, amelyek ezért cserébe üdülési jogot biztosítottak a részvényeseknek.

Üdülési jog

Sajnos az írásban megkapott közleményen túl a vételárról és az állománnyal kapcsolatban már nem tudtunk meg részleteket az általunk elért érintettektől, de aligha tévedünk nagyot, hogy az Equilor új ügyfelei nem tipikus tőkepiaci ügyfelek, hanem olyan emberek, akinek valahol letétkezelni kellett a time-share szállodákban birtokolt részvényeiket.

Mennyit ér egy ilyen ügyfélkör átvétele? Előre nehéz megmondani, mert a folyamattal vannak macerák, fejlesztési igények, értesítési feladatok, de azért csak érkezik egy címlista, egy olyan ügyfél-állomány, akiket a későbbiekben az Equilor eddigi profiljának megfelelő ajánlatokkal is meg lehet bombázni.

A vicc az, hogy ez azért nem teljesen szokatlan a mostanában lezajlott bróker-tranzakciók során, hiszen az NHB ugyan biztosan tőkepiacon aktív ügyfeleket vett át a Buda-Cash egykori ügyfeleivel, ám az ismert körülmények (orbitális lopás) miatt végül is ezekkel az ügyfelekkel sem nagyon vándorolt át érdemi állomány.

Nehezedik

Arról is inkább csak logikai úton tudunk találgatni, hogy pontosan mi szülte ezt a tranzakciót, de azért bizonyára az is közrejátszhatott, hogy befektetési vállalkozást manapság a sok szigorú szabályozás és direktíva kereszttűzében, a várható MiFID 2-re követelmények szelében egyre nehezebb üzemeltetni, és a Pláninvest is bekapott némi MNB-s büntetést az elmúlt időszakban.

Az Equilor amúgy a legrégebbi és az egyik legaktívabb független brókercég Magyarországon, amely tavalyelőtt sikeresen vészelte át azt is, hogy a Buda-Cash, a Quaestor és a Hungária bedőlése idején alaposan rájárt a rúd a független cégekre, mindössze a Concorde és az Equilor maradt stabil közülük.