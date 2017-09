Simonka üzlettársai már ki is jöhettek a börtönből

Simonka Györgyék adócsalásos büntetőügyében eddig 13 embert gyanúsítottak meg, de a közelmúltig csak kette nvoltak előzetesben. Ők Simonka cégtársai, de őket is kiengedték nmrég a börtönből, írja a Magyar Nemzet.

A lap megkereste Simonkát, akit elvileg a mentelmi joga miatt még ki se hallgathattak a rendőrök, noha még Polt Péter is elismerte, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség által folytatott nyomozás Simonka rokonainak és cégeinek érintettségével zajlik.

Simonka először elmondta, hogy nem tud semmiről, nem értesítették még a büntetőeljárásról se, de arra nem válaszolt, hogy felvette-e már a kapcsolatot a börtönből frissen kiengedett üzlettársaival. Előtte egy héttel elmondta, hogy politikus akar maradni, mert szívesen csinálja, motiválja, hogy számos eddigi munkájuk most kezd el révbe érni.

A Simonkát is érintő mostani nyomozáson kívül nemrég Polt azt is elismerte, hogy összesen 973 millió forint kárt okozott Magyarország és az Európai Unió költségvetésének Simonka egyik cége, a Magyar Termés TÉSZ Kft., amit nem térített meg senki. Ahogy azt is, hogy az eltűnt pénz összege a nyomozás során még emelkedhet itt.

Fotó: Rosta Tibor / MTI Simonka György orosházi jelölt a Fidesz-KDNP Békés megyei országgyûlési képviselõjelöltjeit bemutató sajtótájékoztatón Békéscsabán 2014. március 4-én.

Az LMP-s Hadházy Ákos ütötte eddig erősebben Simonka ügyeit, például amikor az egyik családi cégével közbeszerzés után megbízta a másikat dinnyekóstoltatással. Emiatt rágalmazást fel is jelentette Hadházyt Simonka. Viszont bíróságon hamar belebonyolódott a vallomásába, pontosabban furcsa ellentmondásba keveredett azzal, hogy szerinte az érintett cégekre nincs rálátása, ugyanakkor azt is tudni vélte, hogy az érintett cégek biztosan nem játszották ki a közbeszerzést.

Bod Tamás, az Együtt gyulai elnöke feljelentette Simonkát, ő "tartozás fedezetének elvonása" miatt. Az ő feljelentését elutasította az ügyészség, de azért, mert ezt a részt már vizsgálják „szoros tárgyi és személyi összefüggés folytán” egy kapcsolódó adócsalási bűnügyben.