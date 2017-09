Felszámolás indul a Malév GH ellen

A repülőgépek földi kiszolgálását végző, állami Malév Ground Handling Zrt. (Malév GH) ellen felszámolást kezdeményezett versenytársa, a BudPort Kft. – tudta meg az Mno.hu.

A BudPort nemrég stratégiai szövetségre lépett az Airport Security (AS) Zrt. nevű, a repülők takarítását és a csomagok rakodását végző céggel, és átvette a Malév GH százmilliós követelését is, így a lépésre hetek óta lehetett már számítani. A lap szerint a tranzakció így annak a játszmának a részeként is értelmezhető, ami a két cég között zajlik a ferihegyi piacért. A Budport ügyvezetője, Galgóczy Ferenc csak annyit közölt, hogy a cége és az Malév GH közötti jogvitákról nem akar nyilatkozni.

A több mint 300 főt foglalkoztató cégnek mostanában nem megy túl jól: a kormány gazdasági kabinetje egy hete utasította el azt az előterjesztést, ami alapján a cég 5,3 milliárdot kaphatott volna arra, hogy újraszervezzék a működésüket. A döntésben közrejátszhatott az is, hogy a céget nemrég pont azért jelentették fel az uniós bíróságnál, mert a fejlesztésre kapott pénzeiket működésre fordíthatták, csakúgy, mint egykor a Malév, és az ilyesmi a versenyjogba ütközik az egész EU-ban, tiltott állami támogatásnak minősül, ha bebizonyosodik.

A lap szerint a BudPort felszámolási kezdeményezésének hírére más hitelezők is beállhatnak a sorba, sőt akár a cég nagyobb partnerei is felülvizsgálhatják az együttműködést: a GH például egymilliárd forinttal tartozik a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak (BA), és a lap úgy tudja, hogy a BA az állami támogatástól tette függővé a szereződéshosszabbítást. Ugyanez a helyzet a cég fő partnerének számító Wizz Airrel is. A helyzetet ezen kívül tovább nehezíti az Air Berlin csődje, vagy az, hogy Air France-KLM vagy az Emirates már biztosan nem hosszabbít szerződést a céggel.