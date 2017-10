Közben épp 6,5 milliárdot nyert megint Rogán szomszédja

Múlt héten tették közzé, de most szúrta ki a Kreatív, hogy a Miniszterelnökség legújabb elképesztő méretű kommunikációs tenderét ismét Rogán szomszédja vitte el.

Hiába kínáltak rengeteg pénzt, összesen 6,5 milliárdos megrendelést keretszerződésekben, egyszerűen nem akart más indulni, úgyhogy a szemfüles Csetényi Csaba vihetett mindent. Pontosabban a cégei, ezúttal a Network 360 és az Affiliate Network Kft-k.

A keretszerződés első nettó 5,3 milliárd forintos összegéből kreatív tervezési és gyártási feladatokat, nyomdai feladatokat, médiavásárlást kell megoldaniuk eseti megbízások alapján 2020-ig. A második rész nettó 1,2 milliárdja pr-feladatokat, rendezvényszervezési feladatokat, közvélemény- és piackutatást takar szintén a Miniszterelnökségnek.

A lap még azt taglalja, hogy a Rogánhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) legutóbbi tenderén nyert 3 konzorcium közül úgy tűnt, hogy az egyik kis csapat, a Network 360 - Affiliate Network, illetve a Kuna Tiborhoz köthető Trinity - Young and Partners, illetve a Sprint Kft. kissé mintha háttérbe szorult volna a közpénzek behúzásában.

Az új kiszemelt pedig inkább a Balásy Gyula érdekeltségű New Land Media - Lounge Design lehetett talán a nagy, állami kommunikációs forintokra. De úgy is lehetett ezt érteni, hogy Lázár és Rogán körei egyszerűen más kommunikációs csapatokat szeretnek kihozni győztesnek. Most Csetényi óriási új biznisze elhallgattathatja a kétkedőket, hogy esetleg már nem feküdne olyan jól a Miniszterelnökségnél. Ebben a 6,5 milliárdban várhatóan egyébként lesz bőven uniós pénz is.

Csetényi saját bevallása szerint 20 éve dolgozik azon, hogy a legjobb legyen, ennek köszönhetőek "óriási szakmai sikerei". Ugyanőtőle tudhatjuk, hogy nincs olyan, hogy tiszta piac, vagy például, hogy amikor még az Űrgammákat sózta el köztévének első feleségével, Czégé Zsuzsával, akkor még likviditási gondjai is előfordulhattak.